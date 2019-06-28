Северная Македония станет 13-м участником ОЧЭС, заявил МИД Болгарии

"У меня хорошие новости: сегодня по инициативе Болгарии мы пригласили в нашу организацию Северную Македонию, которая станет нашим 13-м официальным членом", - сказала Захарьева на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОЧЭС.