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РИА Новости

Северная Македония станет 13-м участником ОЧЭС, заявил МИД Болгарии

Вчера, 14:32
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества в Белграде
Флаги стран-участниц Организации черноморского экономического сотрудничества в Белграде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СОФИЯ, 28 июн - РИА Новости. Северная Македония станет 13-м участником Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева.
"У меня хорошие новости: сегодня по инициативе Болгарии мы пригласили в нашу организацию Северную Македонию, которая станет нашим 13-м официальным членом", - сказала Захарьева на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел ОЧЭС.
На прошедшем в пятницу саммите глав МИД стран-участниц ОЧЭС Болгария завершила свое председательство в организации. Следующим председателем ОЧЭС стала Греция.
Организация черноморского экономического сотрудничества объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд государств и международных структур имеют в организации статус наблюдателя.
Сергей Лавров
14 декабря 2018, 09:37
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