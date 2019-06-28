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РИА Новости
Волгоградская область

Дом-долгострой, возводимый УФСИН в Волгограде, будет сдан в 2020 году

Вчера, 14:27
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Ведомственный дом-долгострой в Волгограде, строительство которого 15 лет назад начало региональное УФСИН, будет сдан в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба администрации региона.
По данным обладминистрации, готовность дома по улице Чуйкова в Волгограде, который начали строить в 2004 году, составляет 82%. Стройка остановилась 9 лет назад, когда инвестор, которого привлекло управление ФСИН для возведения дома, не исполнил обязательства по контракту, а позже компания обанкротилась, уточняется в сообщении.
Квартиры здесь приобрели 59 семей, с ними встретился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и провел рабочее совещание на объекте.
"Задача №1 — помочь обрести жилье людям, в которое они вложили полные деньги. Нам необходимо выполнить те обещания, которые давала власть… Я разговаривал с руководством ФСИН России, получил поддержку и понимание. В течение июля мы проработаем правовые механизмы решения данной проблемы по привлечению дополнительных ресурсов. И уже в августе-сентябре на объект зайдет новый инвестор", - цитирует администрация слова Бочарова.
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Отмечается, что один из возможных вариантов решения проблемы – передача ведомственных квартир в собственность региона.
"Глава региона поставил задачу по вводу дома в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, а также по продолжению благоустройства территории верхней террасы центральной набережной до памятника маршалу Рокоссовскому", - говорится в сообщении.
По данным администрации области, защита прав обманутых дольщиков находится на личном контроле Бочарова, за последние 5 лет удалось достроить 54 дома, 5 тысяч человек получили долгожданное жилье. В 2019 году будут завершены еще 14 долгостроев.
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Волгоградская областьЖилье - НовостиУФСИНВолгоградВолгоградская область
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