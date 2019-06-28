Дом-долгострой, возводимый УФСИН в Волгограде, будет сдан в 2020 году

ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Ведомственный дом-долгострой в Волгограде, строительство которого 15 лет назад начало региональное УФСИН, будет сдан в первом квартале следующего года, сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным обладминистрации, готовность дома по улице Чуйкова в Волгограде, который начали строить в 2004 году, составляет 82%. Стройка остановилась 9 лет назад, когда инвестор, которого привлекло управление ФСИН для возведения дома, не исполнил обязательства по контракту, а позже компания обанкротилась, уточняется в сообщении.

Квартиры здесь приобрели 59 семей, с ними встретился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и провел рабочее совещание на объекте.

"Задача №1 — помочь обрести жилье людям, в которое они вложили полные деньги. Нам необходимо выполнить те обещания, которые давала власть… Я разговаривал с руководством ФСИН России, получил поддержку и понимание. В течение июля мы проработаем правовые механизмы решения данной проблемы по привлечению дополнительных ресурсов. И уже в августе-сентябре на объект зайдет новый инвестор", - цитирует администрация слова Бочарова.

Отмечается, что один из возможных вариантов решения проблемы – передача ведомственных квартир в собственность региона.

"Глава региона поставил задачу по вводу дома в эксплуатацию в первом квартале 2020 года, а также по продолжению благоустройства территории верхней террасы центральной набережной до памятника маршалу Рокоссовскому", - говорится в сообщении.