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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале примут программу по повышению качества воды

Вчера, 14:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Программа по повышению качества воды будет принята в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) этим летом, сообщает правительство региона.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в пятницу на совещании Минприроды России в Кургане рассказал о реализации нацпроекта "Экология". Заседание прошло под председательством министра природных ресурсов России Дмитрия Кобылкина.
"В рамках проекта "Чистая вода" проведена оценка состояния систем водоснабжения округа. Летом 2019 года будет принята программа по повышению качества воды. Глава региона рассказал, что проблема остро стоит в городе Лабытнанги. Поэтому принято решение построить водопровод из Харпа, который позволит снабдить жителей чистой водой из реки Собь", - говорится в сообщении окружных властей.
По словам Артюхова, в рамках нацпроекта "Экология" на Ямале реализуются три региональных проекта: "Сохранение лесов", "Чистая вода", "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами". Проект по сохранению лесов предполагает восстановление пострадавших от пожаров территорий, закупку специализированной пожарной техники, организацию авиационных работ по тушению пожаров.
"Мероприятия по восстановлению и защите лесов в округе уже реализуются, все показатели выполняются, финансирование доведено до ответственных учреждений. В целом нацпроект "Экология" находится на особом контроле. Учитывая непростую территорию и накопленный ущерб, работа предстоит большая, но будем делать все, чтобы не подвести", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с Владимиром Путиным. 21 августа 2018
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Активная работа идет в округе по формированию системы обращения с коммунальными отходами. До конца 2019 года с учетом общественных обсуждений будет подготовлена территориальная схема, которая определит, какие объекты будут созданы в регионе.
Кроме того, Ямал самостоятельно реализует два проекта. Это очистка русел шести рек и прибрежных территорий. Общая площадь реабилитированных водных объектов к концу 2024 года составит 89 гектаров. Второй проект – "Чистая страна" - предполагает ликвидацию несанкционированных свалок. До 2024 года планируется расчистить 341 такой объект в населенных пунктах и лесных массивах, уточняет правительство округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховНовости - ЭкологияЯмало-Ненецкий АО
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