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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Татарстане назвали главные цели мусульманской общины

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Верующий во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Духовно-нравственное воспитание молодого поколения и его уважительное отношение к наследию своего народа относится к первостепенным задачам Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), сообщили РИА Новости в исламском центре.

"На сегодня ДУМ РТ реализует около полутора десятков крупных проектов, среди которых форумы мусульманской молодежи, конкурс "Молодой проповедник", благотворительные акции, проект "Женская гимназия", а также Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани", - отметили в ДУМ РТ.

В исламском центре подчеркнули, что во время встречи Президента Татарстана Рустама Минниханова с исламскими религиозными деятелями прозвучало предложение об организации всероссийского детского и молодежного духовно-просветительского лагеря.
"Мы уверены, что Форум мусульманской молодежи, проводимый нами на самом высоком уровне два раза в год, отвечает поставленным задачам", - сказали в ДУМ РТ.
В мусульманской организации подчеркнули, что на участие в VIII Форуме мусульманской молодежи в июле этого года поступило порядка 200 заявок из России и зарубежных стран.
"В этом году форум посвящен Году толкования Корана. Нами запланированы лекции, уроки и встречи с учеными и богословами. Например, с прямым потомком Пророка Мухаммада, магистром по основам исламского права, преподавателем Университета шейха Ахмада Кифтару в Дамаске шейхом Абдуррахимом Лакримом и другими", - подчеркнули в ДУМ РТ.
Помимо образовательной программы, для делегатов форума состоятся тренинги и мастер-классы, дискуссии и круглые столы, экскурсии и спортивные мероприятия.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРустам МиннихановТатарстанРоссия
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