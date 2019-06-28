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РИА Новости
Липецкая область

Власти Липецкой области запускают "социальный лифт" для молодежи

Вчера, 14:08
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаЛипецк
Липецк
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. В Липецкой области в ближайшее время запускается цифровой проект "Платформа перспектив", созданный для привлечения на госслужбу лучших молодых специалистов через специальную информационную систему, сообщает пресс-служба администрации региона.
Авторы проекта – специалисты из новой команды врио главы области Игоря Артамонова. Они же войдут в рабочую группу, которая будет формировать профессиональный кадровый состав в органах власти. Потенциальные пользователи платформы - студенты вузов, сотрудники органов государственной и муниципальной власти, подведомственных бюджетных учреждений. По словам Артамонова, госвласти сейчас как никогда нужны молодые специалисты, способные работать на благо людей. В данный момент проект представлен ему на утверждение, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Наша цель – создать хорошую сильную команду. Региону необходимы люди, готовые идти в ногу со временем, самосовершенствоваться и менять мир. "Платформа перспектив" даст возможность выявлять, оценивать, поддерживать и воплощать в жизнь инициативы такой молодёжи", – цитирует пресс-служба Артамонова.

Глава региона убежден, что проект станет эффективным социально-профессиональным лифтом для молодёжи и будет способствовать тому, чтобы привлекать молодых людей на государственную гражданскую службу, находить перспективных выпускников вузов для формирования кадрового резерва Липецкой области.
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