Власти Липецкой области запускают "социальный лифт" для молодежи

ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости . В Липецкой области в ближайшее время запускается цифровой проект "Платформа перспектив", созданный для привлечения на госслужбу лучших молодых специалистов через специальную информационную систему, сообщает пресс-служба администрации региона.

Авторы проекта – специалисты из новой команды врио главы области Игоря Артамонова. Они же войдут в рабочую группу, которая будет формировать профессиональный кадровый состав в органах власти. Потенциальные пользователи платформы - студенты вузов, сотрудники органов государственной и муниципальной власти, подведомственных бюджетных учреждений. По словам Артамонова, госвласти сейчас как никогда нужны молодые специалисты, способные работать на благо людей. В данный момент проект представлен ему на утверждение, отмечается в сообщении пресс-службы.