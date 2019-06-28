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РИА Новости

В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений

Вчера, 14:04
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Пять штормовых предупреждений, в том числе и о выходе смерчей на сушу, объявлены в Краснодарском крае, более 23 тысяч спасателей приведены в готовность, сообщил представитель ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В период с 27 по 30 июня на территории Краснодарского края действуют пять штормовых предупреждений, связанных, в том числе, с комплексом неблагоприятных метеоявлений, которые могут сопровождаться с выпадением осадков до залповых, в том числе залпового характера, в виде дождя, грозовых проявлений, а также возможны выходы смерчей на сушу. Главным управлением оперативного штаба организована работа в круглосуточном режиме", - сообщил начальник отдела оперативного планирования ГУМЧС по Краснодарскому краю Виталий Жилкин.
Также от отметил готовность местных органов власти, добавив, что ведется постоянный мониторинга обстановки на 95 гидропостах.
"В готовность приведена аэромобильная группировка главного управления. В целом, готова группировка более 23 тысяч человек личного состава и две тысячи единиц техники, в том числе два воздушных судна и более 80 плавсредств", - сообщил Жилкин.
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