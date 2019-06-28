В Краснодарском крае объявили пять штормовых предупреждений

"В период с 27 по 30 июня на территории Краснодарского края действуют пять штормовых предупреждений, связанных, в том числе, с комплексом неблагоприятных метеоявлений, которые могут сопровождаться с выпадением осадков до залповых, в том числе залпового характера, в виде дождя, грозовых проявлений, а также возможны выходы смерчей на сушу. Главным управлением оперативного штаба организована работа в круглосуточном режиме", - сообщил начальник отдела оперативного планирования ГУМЧС по Краснодарскому краю Виталий Жилкин.