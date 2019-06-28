Путин побеседовал с Трюдо перед концертом в честь лидеров G20

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Участники саммита прибыли на торжественный вечер в дом приемов Осакского замка. После церемонии фотографирования Путин и Меркель, которые стояли недалеко друг от друга, воспользовались этой возможностью и кратко пообщались во время перехода в зрительный зал.
Путин и Трюдо о чем-то активно разговаривали, а в завершение разговора пожали друг другу руки.