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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин побеседовал с Трюдо перед концертом в честь лидеров G20

Вчера, 13:50
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Участники саммита прибыли на торжественный вечер в дом приемов Осакского замка. После церемонии фотографирования Путин и Меркель, которые стояли недалеко друг от друга, воспользовались этой возможностью и кратко пообщались во время перехода в зрительный зал.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Вчера, 13:53
Меркель прибыла на торжественный ужин лидеров G20 в хорошем самочувствии
Путин и Трюдо о чем-то активно разговаривали, а в завершение разговора пожали друг другу руки.
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Саммит G20 в ОсакеДжастин ТрюдоБольшая двадцаткаВладимир ПутинВ мире
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