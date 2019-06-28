Три солдата погибли после взрыва около командного пункта ВС Филиппин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Трое солдат погибли, еще девять пострадали в результате взрыва около командного пункта вооруженных сил в филиппинской провинции Сулу, сообщает телеканал ABS-CBN.
Представитель вооруженных сил региона Западный Минданао Эрвин Джон Енсинас заявил, что военнослужащие были непосредственной целью атаки. По его словам, правительственные войска проводят операцию по зачистке территории.
Пострадавших доставили в военный госпиталь.
По информации издания Manila Bulletin, взрыв устроили два террориста-смертника. Им удалось пробраться на территорию базы. Военнослужащим удалось поймать одного из них, но он привел в действие взрывчатку. Второй террорист устроил взрыв на парковке командного пункта.