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РИА Новости

Боливия хочет открыть российский культурный центр, заявила министр Мамани

Вчера, 13:21
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ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Боливия планирует открыть российский культурный центр, сообщила РИА Новости министр культуры и туризма Вильма Аланока Мамани.
"У нас есть планы по открытию культурного центра России. У нас уже был опыт, когда на юге Боливии были организованы клубы любителей русского балета и русских танцев", - сказала она.
По словам министра, текст соглашения уже готов.
"Мы стоим на пороге подписания соглашения, которое уже согласовано сторонами. Мы стремимся к союзу с Россией через культуру. У нас совершенно разный язык, есть другие различия, но мы любим наши культуры и хотим, чтобы она действительно связывала наши народы", - сказала она.
Президент Боливии Эво Моралес 11 июля посетит с визитом Москву, где проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.
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