Боливия хочет открыть российский культурный центр, заявила министр Мамани

ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Боливия планирует открыть российский культурный центр, сообщила РИА Новости министр культуры и туризма Вильма Аланока Мамани.
"У нас есть планы по открытию культурного центра России. У нас уже был опыт, когда на юге Боливии были организованы клубы любителей русского балета и русских танцев", - сказала она.
По словам министра, текст соглашения уже готов.
"Мы стоим на пороге подписания соглашения, которое уже согласовано сторонами. Мы стремимся к союзу с Россией через культуру. У нас совершенно разный язык, есть другие различия, но мы любим наши культуры и хотим, чтобы она действительно связывала наши народы", - сказала она.
Президент Боливии Эво Моралес 11 июля посетит с визитом Москву, где проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным.