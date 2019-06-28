Боливия хочет открыть российский культурный центр, заявила министр Мамани

"У нас есть планы по открытию культурного центра России. У нас уже был опыт, когда на юге Боливии были организованы клубы любителей русского балета и русских танцев", - сказала она.

"Мы стоим на пороге подписания соглашения, которое уже согласовано сторонами. Мы стремимся к союзу с Россией через культуру. У нас совершенно разный язык, есть другие различия, но мы любим наши культуры и хотим, чтобы она действительно связывала наши народы", - сказала она.