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РИА Новости

ЦОДД посоветовал водителям внимательно планировать поездки из-за непогоды

Вчера, 12:40
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛивень в Москве
Ливень в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водителям советуют внимательно планировать поездки по Москве из-за непогоды, сообщает центр организации дорожного движения.
Ранее синоптики говорили, что за последние сутки в Московской области выпала месячная норма осадков. В пятницу в Москве и области ожидаются обильные дожди.
"Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное - машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки", - написали ЦОДД в Twitter.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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