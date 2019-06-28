ЦОДД посоветовал водителям внимательно планировать поездки из-за непогоды

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Водителям советуют внимательно планировать поездки по Москве из-за непогоды, сообщает центр организации дорожного движения.
Ранее синоптики говорили, что за последние сутки в Московской области выпала месячная норма осадков. В пятницу в Москве и области ожидаются обильные дожди.
"Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное - машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки", - написали ЦОДД в Twitter.
27 июня, 19:47Синоптики опровергли сообщения об урагане в Москве