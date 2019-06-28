В Москве обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников

Горожане отдыхают в Александровском саду в Москве

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников обследуют в Москве специалисты Мосэкомониторинга, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"ГПБУ "Мосэкомониторинг" проводит работы по мониторингу зеленых насаждений. На площадках постоянного мониторинга будут обследованы более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников",- говорится в сообщении.

Отмечается, что обследование проводится сезонно, работы будут проводиться до середины осени.

Наблюдательная сеть состоит из 130 площадок постоянного наблюдения, которые распространены по территории Москвы равномерно и включают озеленённые территории, такие как парки и скверы, бульвары, дворовые территории, улицы и насаждения вдоль магистралей, озелененные пространства промышленных зон и микрорайонов.