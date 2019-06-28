Токаев назвал ОДКБ приоритетной организацией для Казахстана

НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася, в ходе переговоров глава республики назвал ОДКБ приоритетной для страны организацией, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В сообщении на сайте главы государства отмечается, что Токаев поприветствовал Зася в столице Казахстана и отметил большое значение Организации договора по коллективной безопасности в обеспечении мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Зася на пост генерального секретаря ОДКБ.

"ОДКБ как международная организация укрепила себя в качестве существенного фактора обеспечения безопасности на широком пространстве Евразийского континента. Для нас ОДКБ – это приоритетная организация, мы много сделали для ее развития, как, впрочем, и Белоруссия. Активно работаем в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Ваше предстоящее назначение сыграет важную роль с точки зрения укрепления потенциала организации", – отметил президент Казахстана, слова которого приводит пресс-служба.