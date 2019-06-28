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РИА Новости

Токаев назвал ОДКБ приоритетной организацией для Казахстана

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НУР-СУЛТАН, 28 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Станислава Зася, в ходе переговоров глава республики назвал ОДКБ приоритетной для страны организацией, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В сообщении на сайте главы государства отмечается, что Токаев поприветствовал Зася в столице Казахстана и отметил большое значение Организации договора по коллективной безопасности в обеспечении мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что Казахстан изначально поддерживал кандидатуру Зася на пост генерального секретаря ОДКБ.
"ОДКБ как международная организация укрепила себя в качестве существенного фактора обеспечения безопасности на широком пространстве Евразийского континента. Для нас ОДКБ – это приоритетная организация, мы много сделали для ее развития, как, впрочем, и Белоруссия. Активно работаем в Парламентской Ассамблее ОДКБ. Ваше предстоящее назначение сыграет важную роль с точки зрения укрепления потенциала организации", – отметил президент Казахстана, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь Зась поблагодарил Токаева за возможность встретиться, поздравил с победой на выборах и вступлением в должность президента республики.
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Касым-Жомарт ТокаевОДКБКазахстанВ мире
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