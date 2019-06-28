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РИА Новости

Делегация СБ ООН посетит Багдад в рамках поддержки Ирака

Вчера, 12:09
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Делегация Совета Безопасности ООН в субботу прибудет в Багдад по приглашению правительства, визит состоится в рамках поддержки Ирака, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Ахмад ас-Саххаф.
"Визит членов Совета безопасности в Багдад состоится завтра (в субботу - ред.) в рамках поддержки Ирака", - сообщил ас-Саххаф журналистам.
"Визит членов Совета Безопасности ООН станет подтверждением их поддержки продолжающихся усилий Ирака по обеспечению стабильности и восстановлению", - добавил он.
Представитель МИД отметил, что члены СБ встретятся с политическими лидерами Ирака, что подтверждает суверенитет, безопасность и территориальную целостность страны. По его словам, встреча является четким указанием на активную и эффективную роль иракской дипломатии.
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