Делегация СБ ООН посетит Багдад в рамках поддержки Ирака

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Делегация Совета Безопасности ООН в субботу прибудет в Багдад по приглашению правительства, визит состоится в рамках поддержки Ирака, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Ахмад ас-Саххаф.

"Визит членов Совета безопасности в Багдад состоится завтра (в субботу - ред.) в рамках поддержки Ирака", - сообщил ас-Саххаф журналистам.

"Визит членов Совета Безопасности ООН станет подтверждением их поддержки продолжающихся усилий Ирака по обеспечению стабильности и восстановлению", - добавил он.