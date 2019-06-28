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РИА Новости

Евкуров поблагодарил глав регионов СКФО за совместную работу

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил глав регионов Северного Кавказа за совместную и плодотворную работу.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.
"Дорогие друзья! Выражаю искреннюю благодарность и уважение всем коллегам, главам регионов СКФО за совместную и плодотворную работу! Мы многое сделали для нашего округа и страны, спасибо всем, кто с первого дня моей работы руководил регионами, и тем, кто сейчас продолжает работать", - написал Евкуров в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что в каждом из руководителей регионов чувствовал поддержку и помощь. "Надеюсь, и с моей стороны это было взаимно", - добавил Евкуров.
"Слова благодарности хочу выразить аппарату полномочного представителя президента РФ в СКФО, министерству РФ по делам Северного Кавказа за постоянную помощь и поддержку, спасибо Вам! Я благодарен всем вам за совместную хорошую работу, это был ценный опыт для меня. Надеюсь, я вас тоже не подвел и смог быть вам полезен! Не прощаюсь, всегда открыт для вас", - отметил экс-глава Ингушетии.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
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Юнус-Бек ЕвкуровИнгушетияСеверо-Кавказский ФОПолитика
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