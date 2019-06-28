Евкуров поблагодарил глав регионов СКФО за совместную работу

Он отметил, что в каждом из руководителей регионов чувствовал поддержку и помощь. "Надеюсь, и с моей стороны это было взаимно", - добавил Евкуров.

"Слова благодарности хочу выразить аппарату полномочного представителя президента РФ в СКФО, министерству РФ по делам Северного Кавказа за постоянную помощь и поддержку, спасибо Вам! Я благодарен всем вам за совместную хорошую работу, это был ценный опыт для меня. Надеюсь, я вас тоже не подвел и смог быть вам полезен! Не прощаюсь, всегда открыт для вас", - отметил экс-глава Ингушетии.