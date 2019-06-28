Форум "Армия-2019" открылся для массового посещения

КУБИНКА, 28 июн - РИА Новости. Экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2019" в подмосковном парке "Патриот" открыли для массового посещения всех желающих, сообщил журналистам в пятницу начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

"Сегодня, 28 июня - первый день работы, ориентированный на массовое посещение. Поэтому поля Форума подготовлены для встречи широкого круга гостей именно в выходные дни", - сказал Гончаров.

По его словам, с сегодняшнего дня и до конца выходных посетители могут ознакомиться с достижениями ведущих предприятий промышленности, посмотреть динамическую программу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, демонстрацию боевых возможностей новейшего вооружения и военной техники, а также летные программы экипажей "Русских витязей", "Стрижей" и "Беркутов".

Кроме того, в рамках форума запланирована демонстрация возможностей стрелкового оружия с мастер-классами, ее организовали в Многофункциональном огневом центре и на стрелковой площадке "Концерна Калашников".