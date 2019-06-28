Финансирование дорожных работ в Оренбуржье в этом году выросло в 1,5 раза

ОРЕНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. На финансирование дорожных работ в Оренбургской области в этом году направлено 11,6 миллиарда рублей из регионального бюджета, из них 1,5 миллиарда рублей – на муниципальные дороги, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Финансирование ремонта федеральных трасс увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, отметил собеседник агентства. По его словам, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области планируется отремонтировать 109 дорог, дорожные работы ведутся в Оренбургской и Орской агломерациях.
"В общей сложности в дорожную отрасль области с учетом ремонта федеральных трасс направлена беспрецедентная сумма – 17,9 миллиарда рублей. Наша задача – обеспечить эффективную работу по всем направлениям, включая контроль качества. А качество дорожных работ напрямую зависит от квалификации подрядчиков. Повысить ее невозможно без повышения квалификации служб, отвечающих за дорожную отрасль в территориях. Нужно создать качественную службу заказчика в регионе, тогда и подрядчик подтянется", - процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.