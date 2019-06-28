Финансирование дорожных работ в Оренбуржье в этом году выросло в 1,5 раза

ОРЕНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. На финансирование дорожных работ в Оренбургской области в этом году направлено 11,6 миллиарда рублей из регионального бюджета, из них 1,5 миллиарда рублей – на муниципальные дороги, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Финансирование ремонта федеральных трасс увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, отметил собеседник агентства. По его словам, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области планируется отремонтировать 109 дорог, дорожные работы ведутся в Оренбургской и Орской агломерациях.