Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T11:50Z
https://ria.ru/20190628/1556005468.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155364/27/1553642706_0:102:1243:801_1036x0_80_0_0_9505bcf418de315b6b26c2ee2aac763e.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

Финансирование дорожных работ в Оренбуржье в этом году выросло в 1,5 раза

Вчера, 11:50
8
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. На финансирование дорожных работ в Оренбургской области в этом году направлено 11,6 миллиарда рублей из регионального бюджета, из них 1,5 миллиарда рублей – на муниципальные дороги, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Финансирование ремонта федеральных трасс увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, отметил собеседник агентства. По его словам, в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области планируется отремонтировать 109 дорог, дорожные работы ведутся в Оренбургской и Орской агломерациях.
"В общей сложности в дорожную отрасль области с учетом ремонта федеральных трасс направлена беспрецедентная сумма – 17,9 миллиарда рублей. Наша задача – обеспечить эффективную работу по всем направлениям, включая контроль качества. А качество дорожных работ напрямую зависит от квалификации подрядчиков. Повысить ее невозможно без повышения квалификации служб, отвечающих за дорожную отрасль в территориях. Нужно создать качественную службу заказчика в регионе, тогда и подрядчик подтянется", - процитировали в пресс-службе временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
Город Оренбург.
24 июня, 15:13
Власти Оренбуржья направят почти 2 млрд рублей на социальную помощь семьям
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьДенис Паслер
Рекомендуем
Коридор в больнице
Региональный сосудистый центр в Оренбуржье получит новое оборудование
РИА
Новости
На Ямале примут программу по повышению качества воды
Школу в оренбургском селе Трудовое отремонтируют к началу учебного года
В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тысяч голов КРС
Лента
новостей
Калужские власти хотят к 2025 году снизить смертность в ДТП
Егорьевский мясокомбинат в Подмосковье расширил производство
В Липецке будут производить одноразовую посуду из пшеничного сырья
Пассажир в автобусе пользуется смартфоном
Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов
В Тюменской области начинают модернизировать службу занятости
Липецк
Власти Липецкой области запускают "социальный лифт" для молодежи
Лесопарковые зеленые пояса появятся в городах Камчатки
В подмосковном округе Балашиха построят школу на 900 мест
Выпускники Подмосковья, набравшие сто баллов по двум ЕГЭ, получат премии
Рабочий во время ремонта дорожного покрытия
Дорогу в микрорайоне Балашихи отремонтируют по просьбе местных жителей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Руденя: в Верхневолжье разработают новую программу развития сети автодорог
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния