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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 1,4 тысячи беженцев

Вчера, 11:47
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Почти 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 398 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 402 человека (женщин – 120, детей – 205), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 996 чел. (женщин – 299, детей – 508)", - говорится в сообщении.
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Вчера, 10:19
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). Специалисты разминировали 1,7 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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