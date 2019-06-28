"Гонка Героев" вновь пройдет в подмосковном Алабине

МОСКВА, 28 июн – Пресс-служба АНО "Гонка Героев". На военном полигоне "Алабино" 29 июня пройдет самый долгожданный забег с препятствиями. Сотни людей ежегодно ждут именно Алабинскую Гонку, ведь именно там условия приближены к военным и экстремальным. Военная техника, стрельба из танков, автоматные очереди и искусственные взрывы для создания атмосферы настоящего боя, а также море грязи и удовольствия – это именно то, что делают эту "Гонку Героев" классической.

В этот раз организаторы подготовили 10-ти километровую трассу и 50 препятствий. Участников ждут многочисленные рукоходы, бег по пересеченной местности, преграды из досок, бревен и колючей проволоки, высотные конструкции и "грязевые ванны" - наполненные водой канавы, которые будут испытывать героев на протяжении всей трассы. Спортсменам также придется проползти под настоящим танком Т-72, а также забраться на легендарное препятствие "Эверест", которое под силу лишь сильнейшим.

В конце забега каждого из участников ждет заслуженное восстановление в виде традиционной полевой кухни с гречкой и тушенкой и памятный жетон, которым можно гордиться по праву.

В фан-зоне болельщиков и зрителей, как и всегда, ждут музыка, зажигательные танцы и разминка под руководством инструкторов "Лиги Героев", розыгрыши и борьба за звание "Герой фан-зоны". Вы сможете поучаствовать в перетягивании УРАЛа, попробовать свои силы в армреслинге и на аутдор (outdoor) конструкции, где представлена мини-полоса препятствий, поиграть в гольф, футбол и волейбол, и, конечно же, попробовать полевую кухню.

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