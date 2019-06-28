Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T11:41Z
https://ria.ru/20190628/1556004896.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155600/44/1556004466_0:172:3083:1906_1036x0_80_0_0_011d0ef421fba7a3f09f5e6c7e20ff6f.jpg
РИА Новости

"Гонка Героев" вновь пройдет в подмосковном Алабине

Вчера, 11:41
35
© Фото : пресс-служба АНО "Гонка Героев"Гонка Героев
Гонка Героев
© Фото : пресс-служба АНО "Гонка Героев"
МОСКВА, 28 июн – Пресс-служба АНО "Гонка Героев". На военном полигоне "Алабино" 29 июня пройдет самый долгожданный забег с препятствиями. Сотни людей ежегодно ждут именно Алабинскую Гонку, ведь именно там условия приближены к военным и экстремальным. Военная техника, стрельба из танков, автоматные очереди и искусственные взрывы для создания атмосферы настоящего боя, а также море грязи и удовольствия – это именно то, что делают эту "Гонку Героев" классической.
В этот раз организаторы подготовили 10-ти километровую трассу и 50 препятствий. Участников ждут многочисленные рукоходы, бег по пересеченной местности, преграды из досок, бревен и колючей проволоки, высотные конструкции и "грязевые ванны" - наполненные водой канавы, которые будут испытывать героев на протяжении всей трассы. Спортсменам также придется проползти под настоящим танком Т-72, а также забраться на легендарное препятствие "Эверест", которое под силу лишь сильнейшим.
В конце забега каждого из участников ждет заслуженное восстановление в виде традиционной полевой кухни с гречкой и тушенкой и памятный жетон, которым можно гордиться по праву.
В фан-зоне болельщиков и зрителей, как и всегда, ждут музыка, зажигательные танцы и разминка под руководством инструкторов "Лиги Героев", розыгрыши и борьба за звание "Герой фан-зоны". Вы сможете поучаствовать в перетягивании УРАЛа, попробовать свои силы в армреслинге и на аутдор (outdoor) конструкции, где представлена мини-полоса препятствий, поиграть в гольф, футбол и волейбол, и, конечно же, попробовать полевую кухню.
По вопросам аккредитации СМИ:
Кирилл Воробьев
+7(926)844-46-01
kv@heroleague.ru
Возрастное ограничение: 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Пресс-релизы
Рекомендуем
Премия World Luxury SPA & Restaurant Awards
Премии лучшим ресторанам и спа в классе "люкс" вручат в Санкт-Петербурге
РИА
Новости
В Тюменской области начинают модернизировать службу занятости
Заработала система информации для участников "Одного пояса и одного пути"
В подмосковном округе Балашиха построят школу на 900 мест
Лента
новостей
Законодатели в Китае предложили снизить возрастной порог вступления в брак
Москва представит более 40 новейших разработок на "Иннопроме 2019"
Пять отремонтированных сейнеров спустят на воду на Камчатке
Школу в оренбургском селе Трудовое отремонтируют к началу учебного года
В Оренбуржье построят два молочных комплекса на 7 тысяч голов КРС
Акционеры "Русгидро" одобрили рост дивидендов-2018 на 40%
В подмосковном округе Лосино-Петровский появился новый и.о. главы
Сцена из спектакля 11 воинов
Чеховский театральный фестиваль показал в Москве "11 воинов Джеки Чана"
Стенд концерна ВКО Алмаз-Антей на международном военно-техническом форуме Армия-2019
Форум "Армия-2019" открылся для массового посещения
ВРИО губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и председатель правления ПАО Русгидро Николай Шульгинов на церемонии пуска тепловой электростанции Восточная во Владивостоке. 10 сентября 2018
"Русгидро" начнет четыре проекта на Дальнем Востоке в 2021 году
В испанском правительстве объяснили инцидент с жестом Трампа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:38Москвичей предупредили об усилении ветра в ближайшие часы
11:38Путин рассказал о выборе, который стоит перед Евросоюзом
11:36Трамп отказался сообщить, как США ответят на нарушения Ираном СВПД
11:35В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
11:34Трамп рассказал о пяти стратегиях по Венесуэле
11:33Кузбасс готов принять на отдых 140 детей из подтопленного Приангарья
11:32В Сети отреагировали на слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина
11:32Путин: приверженцы либеральной идеи навязывают свою позицию большинству
11:31В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:30Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
11:28Вопрос с поставками С-400 решен окончательно, заявил Эрдоган
11:28Путин объяснил, зачем провел встречу с Терезой Мэй
11:25Правительство выделит средства пострадавшей от паводка Иркутской области
11:25Лидеры G20 пообещали бороться с проблемами старения
11:23Эрдоган не виноват в ситуации с покупкой С-400, заявил Трамп
11:22Россия будет зеркально действовать на международной арене, заявил Путин
11:22Ряд стран G20 выразили озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке
11:19Путин прокомментировал вопрос о приезде мировых лидеров на юбилей Победы
11:14Путин прокомментировал возвращение российской делегации в ПАСЕ
11:13Путин прокомментировал деятельность Медведчука по освобождению пленных
Лента новостейМолния