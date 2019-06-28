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РИА Новости
Новости Подмосковья

Выпускники Подмосковья, набравшие сто баллов по двум ЕГЭ, получат премии

Вчера, 11:12
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сто тысяч рублей получат выпускники подмосковных школ, которые набрали по 100 баллов по двум или более единым госэкзаменам, говорится в пресс-релизе министерства образования Московской области.
"По поручению губернатора Московской области принято решение поощрить выпускников, набравших высший балл по двум и более предметам единого государственного экзамена. В этом году в Подмосковье три человека набрали высший балл по трем предметам, 27 – по двум", – цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.
Отмечается, что учитель-предметник, чей ученик заработал высший балл на ЕГЭ, также получит 100 тысяч рублей.
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