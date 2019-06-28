Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Позиции России, Индии и Китая по большинству международных вопросов близки или совпадают, страны сообща работают на стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важно, что по большинству вопросов в мировой политической и экономической повестке позиции России, Индии и Китая близки или совпадают. Наши страны выступают за сохранение системы международных отношений, ядром которой является Устав ООН и нормы права", - заявил Путин на трехсторонней встрече лидеров в формате РИК, которая проходит в пятницу на полях саммита G20.

Он отметил, что страны отстаивают такие основополагающие принципы межгосударственных связей как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.