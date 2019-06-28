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РИА Новости

Путин: Россия, Индия и Китай сообща работают на стратегическую стабильность

10:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин на саммите "Группы двадцати". 28 июня 2019
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Позиции России, Индии и Китая по большинству международных вопросов близки или совпадают, страны сообща работают на стратегическую стабильность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важно, что по большинству вопросов в мировой политической и экономической повестке позиции России, Индии и Китая близки или совпадают. Наши страны выступают за сохранение системы международных отношений, ядром которой является Устав ООН и нормы права", - заявил Путин на трехсторонней встрече лидеров в формате РИК, которая проходит в пятницу на полях саммита G20.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
09:45
Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай
Он отметил, что страны отстаивают такие основополагающие принципы межгосударственных связей как уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела.
"Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности, противодействия террористической угрозе, экстремизму, нарко- и киберпреступности, тем самым закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности", - подчеркнул российский лидер.
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Саммит G20 в ОсакеКитайРоссияИндияВ мире
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