В ДНР обвинили ВСУ в 33 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 33 раза... В результате обстрела осколочное ранение мягких тканей получил мужчина, 1966 года рождения", - сказал представитель ведомства.