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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 33 нарушениях перемирия за сутки

10:36
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики 33 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 20 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) составило 33 раза... В результате обстрела осколочное ранение мягких тканей получил мужчина, 1966 года рождения", - сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 342 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 12 населенных пунктов ДНР, повреждено четыре дома.
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