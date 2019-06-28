В Госдуме объяснили отсутствие темы КНДР в повестке встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Отсутствие темы КНДР на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке говорит о том, что между странами накопилось много вопросов, обсудить все невозможно, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее Белый дом сообщил, что президенты РФ и США на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Встреча Путина и Трампа продлилась почти полтора часа.

"Это может говорить только об одном: что за последнее время это первая встреча, она была довольно короткой, и обсудить буквально все вопросы невозможно. На встрече не обсуждали ряд других вопросов, но обсудили самые первостепенные, где интересы России и Америки соприкасаются полностью", - заявил РИА Новости Чепа.

Он предположил, что корейскому вопросу может быть посвящена следующая встреча лидеров двух стран. "Потому что очень много вопросов в мире, которые руководители наших стран должны решать в диалоге. Из-за того, что встречи крайне редки, эти вопросы накапливаются, и я думаю, чем чаще президенты будут встречаться, тем быстрее будет улучшаться обстановка в мире", - сказал депутат.

Говоря о том, как встреча в Осаке отразится на отношениях России и США, Чепа заявил, что формат диалога, как правило, влияет на взаимодействие положительно.