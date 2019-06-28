В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.

Так, Цеков назвал возвращение России в ПАСЕ одним из первых шагов по снятию санкций со страны.

Он также охарактеризовал политику экс-президента Украины как глупую и недальновидную: "Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников".

Сенатор отметил, что комментарии различных политиков, касающиеся действий делегации Украины в ПАСЕ, показывают, что они испытывают стыд за поведение ее членов.

"Можно сделать вывод, что украинские делегаты ничего не добились... Они в принципе оттолкнули от себя многие страны, которые, может быть, даже с симпатией относились к Украине". Сергей Цеков

Ранее Порошенко заявил, что Москва, добившись возвращения в ПАСЕ, сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией. Он также назвал демарш украинских делегатов абсолютно оправданным.

Бывший украинский лидер добавил, что Киев каждый раз добивался продления антироссийских санкций, "хотя это было нелегко".