В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Так, Цеков назвал возвращение России в ПАСЕ одним из первых шагов по снятию санкций со страны.
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Он также охарактеризовал политику экс-президента Украины как глупую и недальновидную: "Он делает хорошую мину при плохой игре, защищая своих ставленников".
Сенатор отметил, что комментарии различных политиков, касающиеся действий делегации Украины в ПАСЕ, показывают, что они испытывают стыд за поведение ее членов.
"Можно сделать вывод, что украинские делегаты ничего не добились... Они в принципе оттолкнули от себя многие страны, которые, может быть, даже с симпатией относились к Украине".
Ранее Порошенко заявил, что Москва, добившись возвращения в ПАСЕ, сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией. Он также назвал демарш украинских делегатов абсолютно оправданным.
Бывший украинский лидер добавил, что Киев каждый раз добивался продления антироссийских санкций, "хотя это было нелегко".
На этой неделе ПАСЕ пригласила Россию участвовать в сессии Ассамблеи, а затем приняла резолюцию, в которой в полном объеме подтверждаются полномочия российской делегации.