Законодатели в Китае предложили снизить возрастной порог вступления в брак

Член ПК ВСПН Чжан Суцзюнь считает, что это позволит решить проблему падающего числа свадеб по стране. Если в 2013 году на 1000 человек приходилось 9,9 свадеб, то к 2017-му этот показатель упал до 7,7. С начала нынешнего года этот показатель сократился еще на 6,7%.

По словам Чжан Суцзюня, такая ситуация негативно влияет на рождаемость, что, в свою, очередь, провоцирует старение населения. Он констатировал, что даже произошедшая в 2016 году полная отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла исправить ситуацию. Так, по итогам 2018 года рождаемость в Китае упала примерно на 2 миллиона, а в 2019 году способна опуститься ниже психологически важной отметки в 15 миллионов младенцев в год. Уже сейчас Китай – страна с самым большим количеством пенсионеров в мире. По прогнозу демографов, если старение населения в КНР продолжится нынешними темпами, то к 2050 году каждый третий китаец будет пенсионером.