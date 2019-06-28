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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Законодатели в Китае предложили снизить возрастной порог вступления в брак

10:17
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МОСКВА, 28 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские законодатели предложили снизить возрастной порог вступления в брак для решения ряда демографических проблем. Сегодня в КНР девушки могут выходить замуж по достижении 20-летнего возраста, мужчины – жениться с 22 лет.
На заседании постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей предложено снизить этот возрастной барьер до 18 лет для представителей обоих полов.
Член ПК ВСПН Чжан Суцзюнь считает, что это позволит решить проблему падающего числа свадеб по стране. Если в 2013 году на 1000 человек приходилось 9,9 свадеб, то к 2017-му этот показатель упал до 7,7. С начала нынешнего года этот показатель сократился еще на 6,7%.
По словам Чжан Суцзюня, такая ситуация негативно влияет на рождаемость, что, в свою, очередь, провоцирует старение населения. Он констатировал, что даже произошедшая в 2016 году полная отмена политики "одна семья – один ребенок" не помогла исправить ситуацию. Так, по итогам 2018 года рождаемость в Китае упала примерно на 2 миллиона, а в 2019 году способна опуститься ниже психологически важной отметки в 15 миллионов младенцев в год. Уже сейчас Китай – страна с самым большим количеством пенсионеров в мире. По прогнозу демографов, если старение населения в КНР продолжится нынешними темпами, то к 2050 году каждый третий китаец будет пенсионером.
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