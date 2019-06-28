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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай

09:45
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями, сообщается в заявлении Белого дома.
"Президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай", - сообщается в заявлении.
Встреча Путина и Трампа прошла в японской Осаке на полях саммита "большой двадцатки". Она продлилась почти полтора часа.
В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампВладимир ПутинОсака (город)КитайРоссияСШАВ мире
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