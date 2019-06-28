Трамп заявил, что в модель контроля над вооружениями нужно включить Китай

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в японской Осаке договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями, сообщается в заявлении Белого дома.

"Президенты договорились, что обе страны продолжат переговоры по модели контроля над вооружениями 21 века, которая, как отметил президент Трамп, должна включать Китай", - сообщается в заявлении.

В ее начале президент РФ отметил, что двум лидерам "есть о чем поговорить". В свою очередь Трамп сообщил, что в число тем для обсуждения войдут вопросы торговли и разоружения, и высказал мнение о том, что результаты встречи будут отличными.