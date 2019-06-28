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РИА Новости

Неизвестный украл из салона сотовой связи в центре Москвы миллион рублей

08:58
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестный в центре Москвы связал продавца салона сотовой связи шнуром от вентилятора, похитил деньги из кассы и скрылся, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Отмечается, что сообщение о разбое в организации по адресу улица Маросейка, дом 9 поступило 27 июня в 22.35.
"В 22.25 в помещение магазина "Салон сотовой связи" по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая словами продавцу магазина, завел ее в подсобное помещение, связал руки и ноги шнуром от вентилятора, открыто похитил из кассы денежные средства, скрылся", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, ​материальный ущерб превысил 1 миллион рублей, проводится проверка.
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