Неизвестный украл из салона сотовой связи в центре Москвы миллион рублей

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Неизвестный в центре Москвы связал продавца салона сотовой связи шнуром от вентилятора, похитил деньги из кассы и скрылся, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Отмечается, что сообщение о разбое в организации по адресу улица Маросейка, дом 9 поступило 27 июня в 22.35.

"В 22.25 в помещение магазина "Салон сотовой связи" по указанному адресу вошел неизвестный, угрожая словами продавцу магазина, завел ее в подсобное помещение, связал руки и ноги шнуром от вентилятора, открыто похитил из кассы денежные средства, скрылся", - рассказал собеседник агентства.