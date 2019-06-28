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РИА Новости

Российский шерпа прокомментировала контакты Трампа и Си Цзиньпина в Осаке

08:45
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Взаимодействие на первом заседании саммита G20 было между всеми лидерами стран-участниц форума, заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, отвечая на просьбу прокомментировать работу президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.
"Они (Трамп и Си) сидят (на форуме) абсолютно нормально, так как и предполагается. Но я не знаю, как прокомментировать двустороннюю повестку, я в них не участвую. Взаимодействие было между всеми лидерами всех стран. Когда они собираются в общем помещении, в общей комнате, они друг с другом разговаривают и, безусловно, обмениваются мнениями", - сказала Лукаш журналистам.
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Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
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