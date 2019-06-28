Российский шерпа прокомментировала контакты Трампа и Си Цзиньпина в Осаке

"Они (Трамп и Си) сидят (на форуме) абсолютно нормально, так как и предполагается. Но я не знаю, как прокомментировать двустороннюю повестку, я в них не участвую. Взаимодействие было между всеми лидерами всех стран. Когда они собираются в общем помещении, в общей комнате, они друг с другом разговаривают и, безусловно, обмениваются мнениями", - сказала Лукаш журналистам.