Премьер Индии заявил о необходимости реформирования институтов ВТО

"Нам нужно по-прежнему делать акцент на реформе институтов ВТО, для того чтобы добиться сбалансированного развития мировой экономики - чтобы этот рост был открытым для всех. Необходимо обеспечить возможность покупки топливных ресурсов: нефти и газа - по доступным ценам. Это крайне важно для развивающихся стран", - сказал Моди, выступая на встрече лидеров стран БРИКС в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке.