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РИА Новости

Премьер Индии заявил о необходимости реформирования институтов ВТО

07:09
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Сбалансированное развитие мировой экономики требует реформирования институтов Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в пятницу премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Нам нужно по-прежнему делать акцент на реформе институтов ВТО, для того чтобы добиться сбалансированного развития мировой экономики - чтобы этот рост был открытым для всех. Необходимо обеспечить возможность покупки топливных ресурсов: нефти и газа - по доступным ценам. Это крайне важно для развивающихся стран", - сказал Моди, выступая на встрече лидеров стран БРИКС в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
Как отметил индийский лидер, на сегодняшний день развитие мировой экономики "во многом определяется односторонними решениями и зачастую - торговыми спорами, которые отдаются эхом по всей системе". "Нам важно сосредоточиться на инвестициях в инфраструктуру: требуемый объем инвестиций достигает порядка 1,3 триллиона долларов", - сообщил Моди.
Помимо экономических вызовов другой ключевой угрозой для всего человечества, по мнению индийского лидера, остается терроризм.
"Терроризм уносит жизни невинных людей, деструктивно сказывается на экономическом прогрессе, стабильности общества. Необходимо перекрыть любые каналы помощи террористам и экстремистам", - сказал он.
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Саммит G20 в ОсакеНарендра МодиВсемирная торговая организацияБольшая двадцаткаИндияЭкономика
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