Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись рукопожатием

ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обменялись рукопожатием перед саммитом "двадцатки" в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
Политики пожали руки перед церемонией фотографирования в преддверии официального открытия саммита. Когда участники саммита выстраивались для совместного фото, наследный принц, следуя на свое место, обернулся к Путину, который уже стоял среди других лидеров; они обменялись рукопожатием и кивнули друг другу.