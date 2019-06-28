Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись рукопожатием

Политики пожали руки перед церемонией фотографирования в преддверии официального открытия саммита. Когда участники саммита выстраивались для совместного фото, наследный принц, следуя на свое место, обернулся к Путину, который уже стоял среди других лидеров; они обменялись рукопожатием и кивнули друг другу.