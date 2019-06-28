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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись рукопожатием

06:32
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обменялись рукопожатием перед саммитом "двадцатки" в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости.
Политики пожали руки перед церемонией фотографирования в преддверии официального открытия саммита. Когда участники саммита выстраивались для совместного фото, наследный принц, следуя на свое место, обернулся к Путину, который уже стоял среди других лидеров; они обменялись рукопожатием и кивнули друг другу.
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Саммит G20 в ОсакеМухаммед бен СальманБольшая двадцаткаВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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