Президент Аргентины встретился на полях саммита G20 с главой МВФ

В конце июня фонд официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяло стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половину из этой суммы планировалось использовать для поддержки госбюджета. При этом предусматривается, что оставшаяся часть поддержки МВФ - 35 миллиардов долларов - будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров. А в конце октября МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования Аргентины до 56,3 миллиарда долларов.