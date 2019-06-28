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РИА Новости

Президент Аргентины встретился на полях саммита G20 с главой МВФ

06:18
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
Президент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Аргентины Маурисио Макри. Архивное фото
ЛА-ПАС, 28 июн - РИА Новости. Президент Аргентины Маурисио Макри встретился на полях G20 с главой МВФ Кристин Лагард, стороны признали, что они начинают ощущать восстановление экономики страны, сообщила пресс-служба президента.
"Во время разговора стороны отметили хорошие показатели внешней торговли и дали положительную оценку налоговой ситуации", - отмечается в сообщении.
Макри и Лагард проанализировали монетарную политику Аргентины, которая приводит к постепенному снижению инфляции в стране.
В конце июня фонд официально одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Такое решение позволяло стране получить первым траншем 15 миллиардов долларов, половину из этой суммы планировалось использовать для поддержки госбюджета. При этом предусматривается, что оставшаяся часть поддержки МВФ - 35 миллиардов долларов - будет доступна на протяжении действия соглашения по итогам ежеквартальных обзоров. А в конце октября МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования Аргентины до 56,3 миллиарда долларов.
В середине апреля МВФ одобрил перечисление Аргентине третьего транша кредита stand-by в размере 10,8 миллиарда долларов по итогам третьего обзора программы финансовой помощи.
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Саммит G20 в ОсакеМаурисио МакриКристин ЛагардАргентинаМВФБольшая двадцаткаЭкономика
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