Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-28T05:53Z
https://ria.ru/20190628/1555996602.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155011/12/1550111208_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75d5e0a547654d82639b573e5a694b01.jpg
РИА Новости

Абэ выразил уверенность в крепости японо-американского союза

05:53
187
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в крепости японо-американского союза, одним из признаков которой являются частые взаимные визиты лидеров.
"Частые визиты лидеров США и Японии в столь короткий промежуток времени являются признаком крепости нашего союза. В особенности я хотел бы поблагодарить вас за то, что ваш визит в прошлом месяце стал первым государственным визитом эпохи Рэйва (после интронизации нового императора Японии – ред.)", - приводит слова Абэ телекомпания NHK.
Кроме того, премьер-министр Японии выразил надежду на то, что "саммит "двадцатки" внесет свой вклад в стабильное развитие мировой экономики и решение проблем, стоящих перед международным сообществом".
"Без сотрудничества Японии и США это будет неосуществимо", - сказал Абэ.
Жители префектуры Окинава на протестуют против размещения американских военных самолетов Osprey MV-22
18 апреля, 08:00
Колониальные замашки: зачем армия США перекапывает Японию
Со своей стороны американский президент сказал, что он "только что уехал из Японии, вот снова вернулся".
"Я считаю, что этот саммит "двадцатки" будет успешным. Будет и разговор о внешней торговле", - сказал Трамп.
Слова Абэ о крепости японо-американского союза прозвучали на фоне недавнего заявления американского президента об однобокости этого союза и необходимости его пересмотреть. В то же время, как сообщили источники, присутствовавшие на переговорах, Синдзо Абэ напрямую не стал поднимать вопрос об этом высказывании Трампа.
Кроме того, на встрече Дональд Трамп заявил о "всесторонней поддержке" намерений Японии осуществить встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи для решения проблемы насильно удерживаемых в этой стране с 1970-80-х годов японских граждан.
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии
25 марта, 15:48
Где тонко, там и рвется. Американская оборона в Японии дала брешьЯпонцы давно недовольны соседством с американскими военными, только руководство страны к этому глухо. Вот и приходится некоторым гражданам выражать свое недовольство более отчетливо. Благо на базу США, как выяснилось, попасть проще простого.
180003
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеДональд ТрампСиндзо АбэБольшая двадцаткаЯпонияСШАВ мире
Рекомендуем
Лидеры Германии Ангела Меркель и США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп и Меркель обсудили Иран, Ливию, Украину и мировую торговлю
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп на полях G20 поздоровался одной рукой одновременно с двумя лидерами
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин призвал ликвидировать остающиеся очаги напряженности в Сирии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Архивное фото
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обменялись рукопожатием
Лента
новостей
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Си Цзиньпин: БРИКС нужно повысить способность противостоять внешним угрозам
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин и Си Цзиньпин пообщались "на ногах" после встречи лидеров БРИКС
Делегация из КНДР отправилась в Москву на форум "Развитие парламентаризма"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин рассказал о преимуществах интеграции платежных систем стран БРИКС
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп и Абэ обсудили ситуацию вокруг Ирана и КНДР
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
БРИКС должен добиваться реформы МВФ, заявил Путин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на саммите глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Абэ заявил о желании достичь "прекрасной гармонии" на саммите G20
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин призвал страны БРИКС активнее использовать расчеты в нацвалютах
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Путин пригласил президента ЮАР на саммит "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Путин побеседовал в кулуарах саммита G20 с Эрдоганом
США, Япония и Индия договорились вместе обеспечивать безопасность на море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:15В Ульяновской области в ДТП погибли трое полицейских
11:14В Испании подросток умер из-за сильной жары, сообщили СМИ
11:10Путин: Россия, Индия и Китай могли бы выступить за сохранение роли ВТО
11:10Минск оценил потери НПЗ в Мозыре от ЧП с "Дружбой" в 20 миллионов долларов
11:10Путин проводит встречу с Мэй на полях саммита G20
11:07Глава МИД Японии остался доволен условиями для журналистов, освещающих G20
11:05В Белоруссии прокомментировали договоренность о передаче пленных Киеву
11:04Российские космонавты выйдут в открытый космос второй раз за год
11:02Васильева призвала обновить воспитательные программы
11:00Турция нанесла удар по позициям в Сирии
10:59Путин заявил о пользе формата Россия-Индия-Китай
10:59Джабаров оценил проект оборонного бюджета США
10:58Сотрудничество по линии Россия-Китай-Индия активизировалось, заявил Путин
10:57Трамп сравнил обстановку вокруг встречи с Путиным с церемонией "Оскара"
10:56В нескольких районах Иркутской области ожидается повышение уровня воды
10:53Водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 234 км/ч, штрафовали 30 раз
10:52С белорусского участка "Дружбы" вытеснили 705 тысяч тонн "грязной" нефти
10:51СК попросил отправить первого фигуранта дела "Рольфа" под домашний арест
10:47Экс-главе Марий Эл Маркелову стало плохо в суде
10:46Миллер: маршруты доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии
Лента новостейМолния