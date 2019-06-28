Абэ выразил уверенность в крепости японо-американского союза

ТОКИО, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил уверенность в крепости японо-американского союза, одним из признаков которой являются частые взаимные визиты лидеров.

"Частые визиты лидеров США и Японии в столь короткий промежуток времени являются признаком крепости нашего союза. В особенности я хотел бы поблагодарить вас за то, что ваш визит в прошлом месяце стал первым государственным визитом эпохи Рэйва (после интронизации нового императора Японии – ред.)", - приводит слова Абэ телекомпания NHK

Кроме того, премьер-министр Японии выразил надежду на то, что "саммит "двадцатки" внесет свой вклад в стабильное развитие мировой экономики и решение проблем, стоящих перед международным сообществом".

"Без сотрудничества Японии и США это будет неосуществимо", - сказал Абэ.

Со своей стороны американский президент сказал, что он "только что уехал из Японии, вот снова вернулся".

"Я считаю, что этот саммит "двадцатки" будет успешным. Будет и разговор о внешней торговле", - сказал Трамп.

Слова Абэ о крепости японо-американского союза прозвучали на фоне недавнего заявления американского президента об однобокости этого союза и необходимости его пересмотреть. В то же время, как сообщили источники, присутствовавшие на переговорах, Синдзо Абэ напрямую не стал поднимать вопрос об этом высказывании Трампа.