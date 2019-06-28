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РИА Новости

Путин рассказал о преимуществах интеграции платежных систем стран БРИКС

05:40
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ОСАКА (Япония), 28 июн - РИА Новости. Интеграция платежных систем государств БРИКС и создание независимого канала обмена информацией между нацбанками были бы полезны в нынешних условиях, помогли бы устойчивости банковских систем стран пятерки, заявил президент России Владимир Путин.
"Повысить безопасность финансовых операций могла бы интеграция и платежных систем стран пятерки, и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками. Считаю, что это чрезвычайно важно в тех условиях, в которых мы сегодня находимся", - заявил Путин на встрече лидеров БРИКС, проходящей в пятницу в преддверии саммита G20.
По его словам, "это способствовало бы и укреплению устойчивости банковских систем государств БРИКС к внешнему воздействию".
Он отметил, что в этом контексте российская сторона положительно оценивает дальнейшее расширение операционной деятельности нового Банка развития, который уже финансирует 35 инвестиционных проектов на общую сумму более 9 миллиардов долларов.
"Что касается расширения состава акционеров банка, то этот вопрос, полагаем, нужно решать поэтапно. Вначале следует утвердить формулу расчета квот для претендентов и необходимые регламентирующие документы, а затем обеспечить сбалансированное региональное представительство", - пояснил Путин.
Мужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
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Саммит G20 в ОсакеБРИКСБольшая двадцаткаВладимир ПутинКитайЮАРБразилияРоссияИндияЭкономика
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