Китайская Juneyao Airlines запустила прямые рейсы из Шанхая во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Китайская авиакомпания Juneyao Airlines запустила новый прямой рейс Шанхай – Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивостока.

"В ночь с 27 на 28 июня авиакомпания Juneyao Airlines совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 04.30. Первых пассажиров торжественно приветствовали традиционной водной аркой", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться по вторникам и пятницам на Аirbus А320. Время в полете составит 3,5 часа. Вылетать из Владивостока самолет будет в 05.30 местного времени.

Сегодня прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняет российская авиакомпания S7 Airlines. Китайское направление является одним из самых популярных среди пассажиров аэропорта. За 5 месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21%. Владивосток связан авиасообщением с 8 городами КНР.