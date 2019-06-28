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РИА Новости

Китайская Juneyao Airlines запустила прямые рейсы из Шанхая во Владивосток

04:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на Шанхай. Архивное фото
Вид на Шанхай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Китайская авиакомпания Juneyao Airlines запустила новый прямой рейс Шанхай – Владивосток, сообщает Международный аэропорт Владивостока.
"В ночь с 27 на 28 июня авиакомпания Juneyao Airlines совершила свой первый рейс во Владивосток. Самолет нового авиаперевозчика приземлился в воздушной гавани Приморья в 04.30. Первых пассажиров торжественно приветствовали традиционной водной аркой", - говорится в сообщении.
Рейс будет выполняться по вторникам и пятницам на Аirbus А320. Время в полете составит 3,5 часа. Вылетать из Владивостока самолет будет в 05.30 местного времени.
Сегодня прямые регулярные рейсы из Владивостока в Шанхай выполняет российская авиакомпания S7 Airlines. Китайское направление является одним из самых популярных среди пассажиров аэропорта. За 5 месяцев 2019 года прирост на рейсах в Китай составил 21%. Владивосток связан авиасообщением с 8 городами КНР.
Juneyao Airlines базируется в международных аэропортах Шанхая. Парк авиакомпании состоит из 72 Airbus A320, Airbus A321-200, и Boeing 787. Компания летает на более чем 70 внутренних и международных направлениях, включая Россию, Японию, Корею, Таиланд и государства юго-востока Азии.
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