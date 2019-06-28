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РИА Новости

Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста

01:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
КИЕВ, 28 июн – РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ему удалось "сбить" с повестки дня с Международным валютным фондом повышение пенсионного возраста.
"Я в меморандуме МВФ, за эту каденцию, я убежал от 63 лет пенсионного возраста. Было два глобальных обязательства. Вот 63 года пенсионного возраста мне удалось сбить с повести дня", - заявил он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
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Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек. По данным минсоцполитики, в результате пересчета размер средней пенсии увеличился приблизительно на 600 гривен (около 22 долларов) — до 2,4 тысячи гривен (около 88 долларов).
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