Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста

По углам помести, по сусекам поскрести — несколько гривен авось и найдется. Проблема в том, что из углов и сусеков уже все вымели, а денег по-прежнему не хватает. Одна надежда в такой ситуации — кредит до получки.

Жизнь в кредит: МВФ банкротит Украину По углам помести, по сусекам поскрести — несколько гривен авось и найдется. Проблема в том, что из углов и сусеков уже все вымели, а денег по-прежнему не хватает. Одна надежда в такой ситуации — кредит до получки.

Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек. По данным минсоцполитики, в результате пересчета размер средней пенсии увеличился приблизительно на 600 гривен (около 22 долларов) — до 2,4 тысячи гривен (около 88 долларов).