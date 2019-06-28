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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в целенаправленном обстреле журналистов в Донбассе

00:50
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики целенаправленно вели обстрел корреспондентов в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее в военном ведомстве ДНР сообщили, что группа журналистов, в составе которой находился фотокорреспондент РИА Новости, попала под минометный обстрел силовиков на окраине Донецка. В управлении Народной милиции добавили, что под обстрел на окраине Горловки также попал военный корреспондент пресс-службы ведомства Дмитрий Астрахань.
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"Примечательно, что вооруженные формирования Украины предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, но и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов", - сказал Безсонов.
В военном ведомстве призвали международные организации остановить провокации украинских силовиков и оказать давление на официальный Киев, провести тщательное разбирательство по факту случившегося и наказать виновных. Кроме того, в результате обстрела окраин Донецка в четверг вечером ранение получил мирный житель.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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