В ДНР обвинили силовиков в целенаправленном обстреле журналистов в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские силовики целенаправленно вели обстрел корреспондентов в Донбассе, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

Ранее в военном ведомстве ДНР сообщили, что группа журналистов, в составе которой находился фотокорреспондент РИА Новости, попала под минометный обстрел силовиков на окраине Донецка. В управлении Народной милиции добавили, что под обстрел на окраине Горловки также попал военный корреспондент пресс-службы ведомства Дмитрий Астрахань.

"Примечательно, что вооруженные формирования Украины предвидели приезд съемочных групп на места своих преступлений, но не только не прекратили, но и целенаправленно усилили обстрелы населенных пунктов", - сказал Безсонов.