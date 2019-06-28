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РИА Новости

Диана Сеттерфилд: думала, что мама будет моим единственным читателем

Вчера, 14:00
19
© Фото : со страницы Дианы Сеттерфилд в FacebookБританская писательница Диана Сеттерфилд
Британская писательница Диана Сеттерфилд
© Фото : со страницы Дианы Сеттерфилд в Facebook
Британская писательница Диана Сеттерфилд приобрела мировую известность после выхода дебютного романа "Тринадцатая сказка" в 2006 году. Действие ее новой книги "Пока течет река" разворачивается в ХIХ веке. Однажды вечером на пороге трактира на берегу Темзы появляется израненный человек с маленьким ребенком на руках. Пораженные завсегдатаи уверены, что девочка мертва, но чудесным образом она оживает. Свои права на спасенную малышку заявляют сразу несколько семейств. В интервью РИА Новости Сеттерфилд рассказала о том, почему читатели с экземплярами ее первого романа вызывают у нее улыбку, как пешеходный поход вдоль реки помог творческому процессу и кто подарил ей возможность познакомиться с творчеством Достоевского в 12 лет. Беседовала Валерия Высокосова.
— Ваш дебютный роман "Тринадцатая сказка" стал бестселлером по всему миру. Ожидали ли вы такого успеха?
Нет, совсем не ожидала. Обычно я стараюсь особо ни на что не надеяться, чтобы избежать разочарования, поэтому во время работы над первым романом я постоянно говорила себе, что вряд ли его вообще опубликуют. Я частенько думала о том, что моим единственным читателем, возможно, окажется моя мама, поэтому пыталась написать такую книгу, которая понравилась бы и мне, и ей. Когда я узнала, что за право издания рукописи устроили аукцион, я была поражена, оказывается, на свете есть еще люди, полюбившие книгу, которая нравится мне и моей маме. Я до сих пор чувствую огромную благодарность.
Зарабатывать на жизнь творчеством – это невероятный подарок, и именно успех "Тринадцатой сказки" помог мне в этом. Порой на встречи приходят читатели, которые приносят на подпись экземпляры моей первой книги, зачитанные едва ли не до дыр. Я всегда улыбаюсь, когда вижу их, они напоминают мне о том, как все начиналось.
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— Что стало для вас главным вдохновением при работе над книгой "Пока течет река"?
История, которую я еще ребенком прочитала в одной из газет, когда отдыхала дома у бабушки с дедушкой. В заметке рассказывали о маленьком мальчике, который упал в реку и утонул. Но через час после того, как его тело извлекли из воды, случилось чудо – он ожил и открыл глаза. Эта статья произвела на меня большое впечатление, поскольку в то время моя сестренка сильно болела, и я боялась, что она умрет. Я помню, что пересказала историю бабушке: сказала ей, что если моя сестра умрет, то она может сделать точно так же, как этот мальчик, найти путь обратно. Бабушка ответила, что это работает не так. Четыре года чудесное спасение не отпускало меня, я все пыталась понять, как же так произошло. Годы спустя, когда моя сестра уже окончательно выздоровела, я прочитала похожую заметку о девочке, которая утонула, но вернулась к жизни, только в ней автор объяснил все с научной точки зрения.
У меня в голове есть ящичек, куда я складываю события, о которых кто-то должен написать книгу. Туда же я положила и эту историю. Тогда я даже не думала, что напишу об этом сама. Спустя несколько десятилетий я стала писателем, и это происшествие вернулось ко мне.
— Почему вы решили сделать так, чтобы события развивались у реки, и история формировалась вокруг нее?
Когда международный тур по презентации "Тринадцатой сказки" завершился, мне очень хотелось отдохнуть. Я 15 месяцев провела в красивых отелях и аэропортах, и больше видеть их не могла. Мне нужны были спокойные каникулы, которые вернули бы меня на землю, помогли перестроиться на течение обычной жизни. Мне хотелось думать, созерцать и быть абсолютно спокойной. Я собрала рюкзак и отправилась в Глостершир (графство на западе Англии – ред.), вышла в деревне Кембл, пересекла поля и нашла исток Темзы. Оттуда я пошла в Лондон, пешком, вдоль реки, я прошла около двухсот миль, и это было потрясающе. К концу путешествия я увидела все те места, которые позднее описала в книге, места, в которые я возвращалась снова, до тех пор, пока история не подошла к концу.
— У ваших героев есть прототипы из реальной жизни? Может, исторические фигуры?
У моего фотографа, Генри Донта, есть прототип – это фотограф, который жил в викторианскую эпоху, Генри Тонт. Он был очень активным и талантливым человеком, снимал Темзу. Именно он сделал побережье реки туристическим направлением. В то время его профессия была опасной: смешаешь химикаты не в том порядке – задохнешься от ядовитых испарений, намудришь в процессе проявки фотографий – и студия будет пылать в огне. Генри Тонт придумал обустроить темную комнату для проявки прямо на своей яхте – и это изобретение я подарила своему герою.
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На образ мистера Армстронга меня вдохновил отчасти мой дедушка. Он всегда говорил бабушке за обедом, чтобы сначала она накормила детей. "Я лучше умру от голода сам, говорил он, чем они не доедят". Он был очень добрым и щедрым человеком, которому в молодости пришлось через многое пройти.
— В вашей книги много таких героев, которые мне показались очень современными. Это и Рита Сандей, и мистер Армстронг с женой, и чета Воган. Все, что с ними происходит, легко могло бы случиться сейчас. Почему вы решили поместить их в XIX век?
Я с самого начала знала, что хочу написать книгу о рассказывании историй, и потому ни секунды не сомневалась – действие романа будет развиваться в XIX веке. В те времена вера людей в разнообразные предания была сильна, особенно среди не самого образованного населения. Для них было абсолютно нормально верить в ведьм, оборотней или привидений. Христианская вера тоже имела значение, люди знали библейские сюжеты. С другой стороны, наука уже начинала менять их представления о себе и своем месте в мире. Дарвин открыл новое понимание происхождения человека. Кроме того, начало развиваться такое направление науки, которое позднее назовут психоанализом. Нечто необычное произошло возле реки, нечто, что казалось невозможным, настоящее чудо, и все герои пытались объяснить случившееся, пересказывая эту историю, основываясь на научном знании или на старом представлении о мире.
— "Пока течет река" порой кажется настоящей сказкой, но эпизод с пропавшей девочкой и то, чем оборачивается это исчезновение на самом деле, буквально выбивает у читателя почву из-под ног. Какую книгу вы на самом деле хотели написать?
Мне всегда нравились произведения, в которых сочетается несколько жанров. Думаю, что человеческий опыт слишком сложен, чтобы вместить его в рамки, поэтому, заимствуя у многих направлений литературы, можно более полно воздействовать на читателя. Я обожаю криминальные романы, и взяла кое-что из них, но я хотела иметь свободу, чтобы использовать сказочную традицию. Мне было интересно исследовать потребность людей рассказывать истории, эта потребность мне кажется фундаментальной. В книге "Пока течет река" есть отсылки к сказкам, народным сказаниям, историям о призраках, детективным историям, реалистической традиции, а также попытки объяснить нечто необъяснимое с помощью науки. И я рада, что мне удалось все это объединить. Мне хотелось даже добавить мотивы из греческой и римской мифологии, но вписать их было довольно сложно, поскольку многие герои книги – обычные малообразованные трудяги. Вместо этого я добавила элементы классической мифологии, и вложила в уста героев историю об отце, который отправился в подземное царство, чтобы вызволить свою дочь, но за это ему пришлось заплатить.
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— Могли бы рассказать, кто ваш любимый автор?
Очень сложно назвать одного. Я обожаю первую книгу Карсон МакКаллерс "Сердце – одинокий охотник". Главный герой ее книги глухонемой, о нем известно очень мало, но его присутствие способствует развитию сюжета и раскрывает остальных персонажей. Этот пример я держала в уме, когда писала роман "Пока течет река". Кроме того, я большая поклонница Дэвида Алмонда, который пишет романы для взрослых и детей в жанре магического реализма. А когда мне было 12 лет, я прочитала много произведений Достоевского. Добросердечная библиотекарша выдала мне билет во взрослую секцию библиотеки, когда поняла, что я перечитала все произведения для детей. Вряд ли она ожидала, что я возьмусь за русскую классику, но эта литература произвела на меня большое впечатление – мне очень нравилась мрачная атмосфера книг, хотя я уверена, что поняла лишь малую часть прочитанного. В сознательном возрасте я перечитала Достоевского, но первое впечатление осталось со мной навсегда.
— Вы уже работаете над новым произведением?
Да, я приступила к написанию романа, но пока подробности раскрывать не могу – многое может измениться.
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