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РИА Новости

Лучшие фото недели: "Краса России", парад русалок и прыжок через младенцев

Вчера, 11:07
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Финалистки 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".

Участницы финала 25-го фестиваля красоты и талантов Краса России-2019 в концертном зале Vegas City Hall
1 из 30

Финалистки 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техникина V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
2 из 30

Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС-58/59 в Казахстане.

Посадка пилотируемого корабля Союз МС-11
3 из 30

Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС-58/59 в Казахстане.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
4 из 30

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Выступление авиационной группы высшего пилотажа Стрижи на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
5 из 30
Выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Александр Имедашвили  / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 30

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.

© Sputnik / Александр Имедашвили
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанк

Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России на выпускном.

Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России на праздновании выпускного
7 из 30

Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России на выпускном.

© РИА Новости / Варвара Гертье
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанк

Мужчина прыгает через костер на праздновании Ночи святого Хуана (аналог Дня Ивана Купалы) в Испании.

Мужчина прыгает через костер на праздновании Ночи святого Хуана в Испании
8 из 30

Мужчина прыгает через костер на праздновании Ночи святого Хуана (аналог Дня Ивана Купалы) в Испании.

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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© AP Photo / Altaf Qadri

Индийская полиция задерживает активистов оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс", протестующих у резиденции министра здравоохранения после гибели более 100 детей из-за энцефалита в штате Бихар.

Индийская полиция задерживает активистов оппозиционной партии Индийский национальный конгресс протестующих у резиденции Министра здравоохранения Индии после гибели более 100 детей из-за энцефалита в штате Бихар
9 из 30

Индийская полиция задерживает активистов оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс", протестующих у резиденции министра здравоохранения после гибели более 100 детей из-за энцефалита в штате Бихар.

© AP Photo / Altaf Qadri
© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard

Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже. Европа изнывает от 40-градусной жары.

Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже
10 из 30

Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже. Европа изнывает от 40-градусной жары.

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
© AFP 2019 / Josh Edelson

Собака по кличке Rascal Deux, участвующая в ежегодном конкурсе "Самая уродливая собака в мире".

Собака по кличке Rascal Deux, участвующая в ежегодном конкурсе Самая уродливая собака в мире
11 из 30

Собака по кличке Rascal Deux, участвующая в ежегодном конкурсе "Самая уродливая собака в мире".

© AFP 2019 / Josh Edelson
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Праздник Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области.

Участники празднования Ивана Купалы в общине родноверов в Калужской области
12 из 30

Праздник Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2019 / Sai Aung Main

Рабочие направляются на фабрику в Мьянме.

Рабочие направляются на фабрику в Янгоне, Мьянма
13 из 30

Рабочие направляются на фабрику в Мьянме.

© AFP 2019 / Sai Aung Main
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.

Бриг Россия под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге
14 из 30

Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© AFP 2019 / Getty Images / Theo Wargo

Ежегодный парад русалок на Кони-Айленде.

Ежегодный парад русалок на Кони-Айленде
15 из 30

Ежегодный парад русалок на Кони-Айленде.

© AFP 2019 / Getty Images / Theo Wargo
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
16 из 30

Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Модели демонстрируют одежду из коллекции Татьяны Парфеновой во Фрейлинском садике во время театрализованного дефиле "Царская ложа" в музее-заповеднике "Царское Село".

Модели демонстрируют одежду из коллекции Татьяны Парфеновой в рамках ежегодного проекта Ассоциации в музее-заповеднике Царское Село
17 из 30

Модели демонстрируют одежду из коллекции Татьяны Парфеновой во Фрейлинском садике во время театрализованного дефиле "Царская ложа" в музее-заповеднике "Царское Село".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанк

Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша.

Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша
18 из 30

Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша.

© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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© AFP 2019 / DPA / Roland Weihrauch

Белый медведь в зоопарке Гельзенкирхена в Германии.

Белый медведь в зоопарке в Гельзенкирхене, Германия
19 из 30

Белый медведь в зоопарке Гельзенкирхена в Германии.

© AFP 2019 / DPA / Roland Weihrauch
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске
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Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2019 / Jaime Reina

Всадники демонстрируют мастерство управления лошадьми на фестивале Сан-Хуан в испанском городе Сьютаделла.

Фестиваль Сант-Хуан в городе Сьютаделла
21 из 30

Всадники демонстрируют мастерство управления лошадьми на фестивале Сан-Хуан в испанском городе Сьютаделла.

© AFP 2019 / Jaime Reina
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Али Шабанов, представляющий Белоруссию, и россиянин Даурен Куруглиев в финальном поединке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 86 кг на II Европейских играх в Минске.

Али Шабанов (Белоруссия) и Даурен Куруглиев (Россия) в финальном поединке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 86 кг на II Европейских играх в Минске
22 из 30

Али Шабанов, представляющий Белоруссию, и россиянин Даурен Куруглиев в финальном поединке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 86 кг на II Европейских играх в Минске.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© REUTERS / Ilya Naymushin

Участницы шествия в красных платьях в Красноярске в день летнего солнцестояния.

Участницы шествия Леди в красном в Красноярске
23 из 30

Участницы шествия в красных платьях в Красноярске в день летнего солнцестояния.

© REUTERS / Ilya Naymushin
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Девушка фотографирует инсталляцию китайского художника Хуан Юн Пина "Американская кухня и китайские тараканы" на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве.

Девушка фотографирует инсталляцию китайского художника Хуан Юн Пина Американская кухня и китайские тараканы
24 из 30

Девушка фотографирует инсталляцию китайского художника Хуан Юн Пина "Американская кухня и китайские тараканы" на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Ina Fassbender

Отдыхающие на озере в Хальтерн-ам-Зее в Германии.

Люди отдыхают на озере в Хальтерн-ам-Зее, Германия
25 из 30

Отдыхающие на озере в Хальтерн-ам-Зее в Германии.

© AFP 2019 / Ina Fassbender
© AFP 2019 / Cesar Manso

Прыжок "дьявола" через младенцев на фестивале "Сальто-дель-Колачо" в Испании. Местные жители верят, что это защищает детей от болезней и отпугивает злые силы.

Мужчина перепрыгает через детей во время фестиваля Сальто-дель-Колачо
26 из 30

Прыжок "дьявола" через младенцев на фестивале "Сальто-дель-Колачо" в Испании. Местные жители верят, что это защищает детей от болезней и отпугивает злые силы.

© AFP 2019 / Cesar Manso
© AFP 2019 / Bulent Kilic

Жители Стамбула празднуют победу Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра.

Люди выхояд на улицу в Стамбуле после повторных выборов мэра
27 из 30

Жители Стамбула празднуют победу Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра.

© AFP 2019 / Bulent Kilic
© AP Photo / Marco Ugarte

Мигранты едут на грузовом поезде по Мексике.

Мигранты едут на грузовом поезде на север, штат Чьяпас, Мексика
28 из 30

Мигранты едут на грузовом поезде по Мексике.

© AP Photo / Marco Ugarte
© AFP 2019 / Sebastien Salom-Gomis

Выступление артистки на фестивале хеви-метал музыки Hellfest во Франции.

Выступление артистки на музыкальном фестивале Hellfest в Клиссоне, Франция
29 из 30

Выступление артистки на фестивале хеви-метал музыки Hellfest во Франции.

© AFP 2019 / Sebastien Salom-Gomis
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Лаавандовые поля в окрестностях крымского села Тургеневка.

Девушка фотографируется на лавандовых полях в окрестностях села Тургеневка Республики Крым
30 из 30

Лаавандовые поля в окрестностях крымского села Тургеневка.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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