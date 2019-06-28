Лучшие фото недели: "Краса России", парад русалок и прыжок через младенцев

Финалистки 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".
Финалистки 25-го фестиваля красоты и талантов "Краса России-2019".
Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".
Танк Т-90А во время динамического показа современных и перспективных образцов вооружений, военной и специальной техники на форуме "Армия-2019".
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС-58/59 в Казахстане.
Астронавт НАСА Энн МакКлейн после посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-11" с международным экипажем МКС-58/59 в Казахстане.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси.
Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России на выпускном.
Курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы МЧС России на выпускном.
Мужчина прыгает через костер на праздновании Ночи святого Хуана (аналог Дня Ивана Купалы) в Испании.
Мужчина прыгает через костер на праздновании Ночи святого Хуана (аналог Дня Ивана Купалы) в Испании.
Индийская полиция задерживает активистов оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс", протестующих у резиденции министра здравоохранения после гибели более 100 детей из-за энцефалита в штате Бихар.
Индийская полиция задерживает активистов оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс", протестующих у резиденции министра здравоохранения после гибели более 100 детей из-за энцефалита в штате Бихар.
Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже. Европа изнывает от 40-градусной жары.
Девушка купается в фонтане Трокадеро в Париже. Европа изнывает от 40-градусной жары.
Собака по кличке Rascal Deux, участвующая в ежегодном конкурсе "Самая уродливая собака в мире".
Собака по кличке Rascal Deux, участвующая в ежегодном конкурсе "Самая уродливая собака в мире".
Праздник Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области.
Праздник Ивана Купалы в общине родноверов Союза славянских общин славянской родной веры в Калужской области.
Рабочие направляются на фабрику в Мьянме.
Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.
Бриг "Россия" на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге.
Ежегодный парад русалок на Кони-Айленде.
Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Заготовка сена на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.
Модели демонстрируют одежду из коллекции Татьяны Парфеновой во Фрейлинском садике во время театрализованного дефиле "Царская ложа" в музее-заповеднике "Царское Село".
Модели демонстрируют одежду из коллекции Татьяны Парфеновой во Фрейлинском садике во время театрализованного дефиле "Царская ложа" в музее-заповеднике "Царское Село".
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша.
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша.
Белый медведь в зоопарке Гельзенкирхена в Германии.
Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Россиянка Дина Аверина выполняет упражнение с лентой в финале соревнований по художественной гимнастике на II Европейских играх в Минске.
Всадники демонстрируют мастерство управления лошадьми на фестивале Сан-Хуан в испанском городе Сьютаделла.
Всадники демонстрируют мастерство управления лошадьми на фестивале Сан-Хуан в испанском городе Сьютаделла.
Али Шабанов, представляющий Белоруссию, и россиянин Даурен Куруглиев в финальном поединке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 86 кг на II Европейских играх в Минске.
Али Шабанов, представляющий Белоруссию, и россиянин Даурен Куруглиев в финальном поединке соревнований по вольной борьбе среди мужчин в весовой категории до 86 кг на II Европейских играх в Минске.
Участницы шествия в красных платьях в Красноярске в день летнего солнцестояния.
Участницы шествия в красных платьях в Красноярске в день летнего солнцестояния.
Девушка фотографирует инсталляцию китайского художника Хуан Юн Пина "Американская кухня и китайские тараканы" на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве.
Девушка фотографирует инсталляцию китайского художника Хуан Юн Пина "Американская кухня и китайские тараканы" на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве.
Отдыхающие на озере в Хальтерн-ам-Зее в Германии.
Прыжок "дьявола" через младенцев на фестивале "Сальто-дель-Колачо" в Испании. Местные жители верят, что это защищает детей от болезней и отпугивает злые силы.
Прыжок "дьявола" через младенцев на фестивале "Сальто-дель-Колачо" в Испании. Местные жители верят, что это защищает детей от болезней и отпугивает злые силы.
Жители Стамбула празднуют победу Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра.
Жители Стамбула празднуют победу Экрема Имамоглу на повторных выборах мэра.
Мигранты едут на грузовом поезде по Мексике.
Мигранты едут на грузовом поезде по Мексике.
Выступление артистки на фестивале хеви-метал музыки Hellfest во Франции.
Выступление артистки на фестивале хеви-метал музыки Hellfest во Франции.
Лаавандовые поля в окрестностях крымского села Тургеневка.
Лаавандовые поля в окрестностях крымского села Тургеневка.