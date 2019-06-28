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29 июня: память святителя Феофана Затворника

10:00
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Религиозные праздники 29 июня
Святитель Феофан, затворник Вышенский
Сын сельского священника Георгий Говоров получил от Бога редкий дар – учиться и учить. В 26 лет, пройдя все школьные ступени — Орловскую духовную семинарию и Киевскую духовную академию, — он принял постриг с именем Феофан, был взят преподавателем в Санкт-Петербургскую духовной академию, а через 6 лет, в 1847 году, отправился в составе Русской духовной миссии в Иерусалим, где почти десять лет изучал писания отцов церкви по древним рукописям, учил греческий, французский, еврейский и арабский и путешествовал по монашеским обителям, беседуя со старцами. А вернувшись в Петербург, был назначен ректором Олонецкой духовной семинарии.
Потом была командировка в Константинополь, ректорство в Духовной академии в Петербурге, рукоположение в епископский сан, служение в Тамбове и Владимире, и везде епископ Феофан запомнился тем, что открывал школы и училища. А еще своими проповедями, которыми он сопровождал каждое богослужение. Он и образование признавал только то, которое не только развивает ум, но главным образом облагораживает сердце. И говорил так, что задевал слушателей за живое, им хотелось запомнить его слова, еще раз над ними подумать. В результате пришлось издать двухтомник его слов к тамбовской пастве.
Тогда же, в Тамбове, он написал "Письма о христианской жизни" — целую систему христианского нравственного учения.
И там же, в Тамбовской епархии, объезжая ее с инспекцией, присмотрел он себе убежище – Вышенскую Успенскую пустынь, которая понравилась ему строгим иноческим уставом и красотой местности. И когда в 1866 году владыка Феофан подал в Синод прошение уволить его на покой, он попросил определить ему пребывание именно в этом монастыре.
Прошение его удовлетворили и направили в Вышу настоятелем, но он от должности отказался. Как отказался потом и от предложения возглавить Московскую кафедру. "Выши своей не променяю не только на Санкт-Петербургскую митрополию, но и на патриаршество, если бы его восстановили у нас и меня назначили бы на него… Вышу можно променять только на Царство Небесное", — писал он.
В первые шесть лет в монастыре он вместе с другими монахами ходил ко всем церковным службам, в воскресенья и праздники совершал литургию и принимал множество посетителей, приходивших к нему за советом. Но после Пасхи 1872 года все это прекратил, затворился в отдельном флигеле, где ежедневно служил литургию в устроенной там домовой церкви, принимал только настоятеля, духовника и келейника и все время посвящал научным, литературным и переводческим трудам и обширнейшей переписке.
Все, что он писал, было, по сути, на одну тему – спасение во Христе. К собственным же подвигам он относился с иронией. "Из моего запора сделали затвор. Ничего тут затворнического нет. Я заперся, чтобы не мешали, но не в видах строжайшего подвижничества, а в видах беспрепятственного книжничества", — писал он. И добавлял: "Можно и при затворенных дверях по миру шататься, или целый мир напустить в свою комнату".
Но это, конечно, из смирения. Многолетние духовные труды не прошли для него даром. Не случайно он более чем за 50 лет до 1917 года предсказал русскую революцию.
Под конец жизни владыку Феофана одолевали многие недуги, вдобавок он ослеп на правый глаз. Скончался он в праздник Крещения Господня в 1894 году. Похоронили его в Казанском соборе Вышенской пустыни.
А после 1917 года в монастыре сначала разместили "Детский городок III Интернационала", а в 1920-х годах его и вовсе закрыли, и там поочередно были: детский сад, лесхоз, свиносовхоз, психиатрическая "колония", а с 1938 года — областная психиатрическая больница.
После канонизации святителя Феофана в 1988 году мощи его перенесли в единственную тогда близлежащую действующую церковь в селе Эммануиловка. Правда, в 1990 году Рязанскому епархиальному управлению передали несколько зданий бывшей Вышенской пустыни для устройства женской обители, но начать их реставрацию было невозможно – психбольнице некуда было выехать. Она и сейчас занимает значительную территорию монастыря, даже после того как в 2002 году мощи святителя Феофана торжественно перенесли обратно в Вышу.
Но, несмотря на забвение внешнее, весь XX век, когда почти уже не осталось в живых духовных наставников, передавались верующими из руки в руки труды и письма Феофана Затворника, и для многих первым учебником на пути к воцерковлению стала его книга "Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться". Он и после смерти остался учителем.
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