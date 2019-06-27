Путин предупредил о возможном прекращении СНВ-3

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если не начать переговоры с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то договор прекратит существование и времени для формальностей не будет.
"Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока мы ничего не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он "умрет", потому что времени просто не будет даже для формальностей", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии саммита G20.
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Российский лидер отметил, что "американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается". "Так что если и этот Договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", - подчеркнул Путин.