Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T22:28Z
https://ria.ru/20190627/1555992919.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155575/45/1555754590_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_3918bac9d971b655170de8ab56815575.jpg
РИА Новости

Путин предупредил о возможном прекращении СНВ-3

Вчера, 22:28
1105
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если не начать переговоры с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то договор прекратит существование и времени для формальностей не будет.
"Мы сказали, что готовы к переговорам, готовы к продлению этого Договора между Соединенными Штатами и Россией, но пока мы ничего не видим, никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Ничего нет, а в 2021 году он закачивается. Если сейчас переговоры не будут начаты, все, он "умрет", потому что времени просто не будет даже для формальностей", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии саммита G20.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
18 июня, 15:34
Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"
Российский лидер отметил, что "американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается". "Так что если и этот Договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", - подчеркнул Путин.
1631214
Обсудить 0
Владимир ПутинРоссияСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Скрипаль был наказан до инцидента в Солсбери, заявил Путин
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Путин рассказал об отличиях Трампа от других лидеров США
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, зачем России нужны золотовалютные резервы
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил состояние российской экономики
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о достижениях России в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал дело Скрипалей
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к нетрадиционной ориентации в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о развитии сотрудничества с Китаем
Владимир Путин
ЕС не интересен для США как театр военных действий, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета
Путин ответил на вопрос о преемнике
Пассажир разбившегося Ан-24 снял на видео момент крушения
Пассажир разбившегося в Бурятии Ан-24 снял на видео момент крушения
Офис компании Яндекс
СМИ: хакеры западных спецслужб взломали "Яндекс" и внедрили шпионский код
Украинский военнослужащий заряжает миномет
Корреспондент РИА Новости попал под обстрел украинских силовиков в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал ситуацию в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
01:32Гройсман заявил, что ему удалось избежать повышения пенсионного возраста
Лента новостейМолния