Путин предупредил о возможном прекращении СНВ-3

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что если не начать переговоры с США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то договор прекратит существование и времени для формальностей не будет.

Российский лидер отметил, что "американцы вроде бы заинтересованы в этом, но никаких практических шагов не делается". "Так что если и этот Договор прекратит свое существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо", - подчеркнул Путин.