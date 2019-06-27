Путин надеется обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3

Эксперт: Вашингтон готовит СНВ-3 судьбу договора о РСМД Количество ядерного оружия сокращается, в то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе SIPRI. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная опасность сегодня ‒ не в модернизации этого оружия.