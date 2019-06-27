Путин надеется обсудить с Трампом ситуацию вокруг СНВ-3

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надеется обсудить в Осаке с американским президентом Дональдом Трампом ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
"Я уже сказал, Соединенные Штаты вышли в свое время в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь вообще не имеет никакого для них значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для Соединенных Штатов, несмотря на расширение НАТО и несмотря на увеличение натовских контингентов у наших границ", - заявил Путин в интервью изданию Financial Times в преддверии саммита G20.
17 июня, 13:47Эксперт: Вашингтон готовит СНВ-3 судьбу договора о РСМДКоличество ядерного оружия сокращается, в то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе SIPRI. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная опасность сегодня ‒ не в модернизации этого оружия.
Он сообщил, что США фактически вышли из ДРСМД, и теперь на повестке дня Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Мы, надеюсь, с Дональдом поговорим, если удастся увидеться сейчас в Осаке, на этот счет", - сказал российский лидер.