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РИА Новости

Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность КНДР

Вчера, 22:02
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно не заставлять КНДР разоружаться, а обеспечить ее "безусловную безопасность".
"Нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность Северной Кореи, как сделать так, чтобы любая страна в мире, в том числе Северная Корея, чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя защищенной нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения. Вот о чем надо думать", - сказал Путин в интервью Financial Times.
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"От того, признаем мы Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не уменьшится. Нам нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что это в принципе представляет угрозу для международного мира и безопасности", - добавил Путин.
"Но возникает другой вопрос: откуда эта проблема взялась. Ведь после трагических событий в Ливии, в Ираке у многих стран появилось естественное желание обеспечить свою безопасность любой ценой, во что бы то ни стало", - заключил российский лидер.
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