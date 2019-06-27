Путин заявил о необходимости обеспечить безопасность КНДР

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно не заставлять КНДР разоружаться, а обеспечить ее "безусловную безопасность".

"Нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность Северной Кореи, как сделать так, чтобы любая страна в мире, в том числе Северная Корея, чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя защищенной нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения. Вот о чем надо думать", - сказал Путин в интервью Financial Times

"От того, признаем мы Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не уменьшится. Нам нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что это в принципе представляет угрозу для международного мира и безопасности", - добавил Путин.