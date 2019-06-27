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РИА Новости

Путин заявил, что не хочет оценивать правильность действий Трампа

Вчера, 21:11
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя внешнеэкономическую и внешнеполитическую линию американского лидера Дональда Трампа, заявил, что не хочет давать ей оценку, но хотел бы понять мотивы президента США.
Отвечая на вопрос издания Financial Times, выгодна ли России политика Трампа, который, по словам интервьюера, критично относится к союзникам в Европе, Путин обратил внимание на то, что американский лидер ориентируется на настроения избирателя.
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"Спросите лучше: что выгодно для Америки в данном случае? Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", - заявил он.
Он добавил, что основные преференции глобализации в США получили компании, а средний класс остался в стороне "при разделе этого пирога", что почувствовала и чем воспользовалась команда Трампа. По его словам, именно в этом могут скрываться "его на первый взгляд экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнёрами и союзниками".
"Но он считает, что распределение ресурсов, распределение доходов от этой глобализации в последнее десятилетие было несправедливым в отношении Соединённых Штатов. Я сейчас не хочу говорить, справедливо это или несправедливо, не хочу давать оценок того, что он делает, правильно это или неправильно. Мне хочется понять вместе с вами его мотивы поведения, в этом же был ваш вопрос. Может быть, как раз в этом и заключается его неординарное поведение", - добавил Путин.
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