Путин заявил, что не хочет оценивать правильность действий Трампа

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя внешнеэкономическую и внешнеполитическую линию американского лидера Дональда Трампа, заявил, что не хочет давать ей оценку, но хотел бы понять мотивы президента США.

Отвечая на вопрос издания Financial Times , выгодна ли России политика Трампа, который, по словам интервьюера, критично относится к союзникам в Европе, Путин обратил внимание на то, что американский лидер ориентируется на настроения избирателя.

"Спросите лучше: что выгодно для Америки в данном случае? Господин Трамп, он же не карьерный политик, у него своё видение мира и своё видение национальных интересов США. Я, например, не согласен со многими способами решения проблем, которые он использует. Но знаете, в чём дело, на мой взгляд? Он талантливый человек. Он очень тонко чувствует, что ждёт от него избиратель", - заявил он.

Он добавил, что основные преференции глобализации в США получили компании, а средний класс остался в стороне "при разделе этого пирога", что почувствовала и чем воспользовалась команда Трампа. По его словам, именно в этом могут скрываться "его на первый взгляд экстравагантные решения в сфере экономики и взаимодействия даже с партнёрами и союзниками".