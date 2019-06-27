Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T18:54Z
https://ria.ru/20190627/1555987792.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сочи владельца дельфинария заподозрили в незаконном вылове афалин

Вчера, 18:48
423
СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца одного из дельфинариев в Сочи по факту незаконного вылова дельфинов-афалин, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что в 2017 году сотрудники правоохранительных структур обнаружили браконьерский вылов дельфинов и установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
24 июня, 08:32
Компанию — отловщика косаток оштрафовали более чем на 28 миллионов рублей
При проверке дельфинария, к которой были привлечены эксперты из региональных управлений Росприроднадзора и ветеринарии, были обнаружены три "нелегальных" дельфина: две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныш-афалина, поясняет ведомство. Отмечается, что владелец не смог документально подтвердить свое право на содержание краснокнижных животных.
"По факту незаконной добычи краснокнижных афалин в отношении владельца одного из дельфинариев Большого Сочи возбуждено уголовное дело. В рамках расследования вскрылись новые подробности, а с ними и появились новые фигуранты преступления. Правоохранители полагают, что подтвердить их причастность поможет назначенная генетическая экспертиза", - говорится в сообщении.
Экспертизу проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов города Москвы с привлечением специалистов департамента ветеринарии Краснодарского края.
"ДНК-исследование в отношении морских млекопитающих в регионе проводится впервые. Оно позволит с высокой степенью достоверности подтвердить родство обнаруженных дельфинов. В дальнейшем такая практика позволит правоохранительным органам при проведении проверок соблюдения природоохранного законодательства выявлять недобросовестных владельцев дельфинариев, которые выдают "диких" дельфинов за рожденных в неволе", - говорится в сообщении.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
20 июня, 18:23
История "китовой тюрьмы"
900000
Обсудить 1
СочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Глава Мексики Энрике Пенья Ньето, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо после подписания торгового соглашения USMCA. 30 ноября 2018
Спикер палаты представителей США заявила о желании ратифицировать USMCA
РИА
Новости
Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии объяснил, почему отказался выступить в парламенте
Площадь Независимости в Киеве
Украинский эксперт допустил возможность переноса Зеленским столицы
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Грузия стремится сохранить турпоток из России, заявил премьер
Лента
новостей
Минздрав намерен развивать систему паллиативной помощи на дому
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
В ЛНР считают, что Киев откажется от разведения сил у Станицы Луганской
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Литва и Грузия отказались поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Шамсаил Саралиев
В Чечне оценили поступок депутата, представившегося в ПАСЕ Кадыровым
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
Стали известны характеристики баллистической ракеты "Сармат"
Музей истории Киева попросил новое здание из-за переезда офиса Зеленского
В ДРК 36 человек погибли при обрушении шахты
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Зеленский призвал Путина освободить украинских моряков
В Сочи в Красной поляне ввели режим ЧС для ликвидации последствий селя
Задержанные украинские моряки в суде
В Госдуме предложили Зеленскому условия по возвращению украинских моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния