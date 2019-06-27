В Сочи владельца дельфинария заподозрили в незаконном вылове афалин

СОЧИ, 27 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца одного из дельфинариев в Сочи по факту незаконного вылова дельфинов-афалин, сообщает пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в 2017 году сотрудники правоохранительных структур обнаружили браконьерский вылов дельфинов и установили, что живой груз предназначался для доставки в один из сочинских дельфинариев, который на время курортного сезона арендовал предприниматель из Ростовской области.

При проверке дельфинария, к которой были привлечены эксперты из региональных управлений Росприроднадзора и ветеринарии, были обнаружены три "нелегальных" дельфина: две взрослые особи и, со слов директора дельфинария, их детеныш-афалина, поясняет ведомство. Отмечается, что владелец не смог документально подтвердить свое право на содержание краснокнижных животных.

"По факту незаконной добычи краснокнижных афалин в отношении владельца одного из дельфинариев Большого Сочи возбуждено уголовное дело. В рамках расследования вскрылись новые подробности, а с ними и появились новые фигуранты преступления. Правоохранители полагают, что подтвердить их причастность поможет назначенная генетическая экспертиза", - говорится в сообщении.

Экспертизу проводят сотрудники одного из профильных научно-исследовательских институтов города Москвы с привлечением специалистов департамента ветеринарии Краснодарского края.