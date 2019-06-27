Минздрав намерен развивать систему паллиативной помощи на дому

"Анализ по большинству регионов показывает, что та система стационарной помощи, которая на сегодняшний день сложилась в регионах, и те койки, которые были открыты именно для оказания паллиативной помощи, она в большинстве регионов достаточная. Сейчас наш вектор должен быть развернут в сторону реализации и открытия патронажной службы. Наша цель - добиться, чтобы пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, находились дома. Для этого мы должны создать все комфортные условия как для самих пациентов, так и для родственников", - сказал Камкин на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.