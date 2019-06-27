Минздрав намерен развивать систему паллиативной помощи на дому

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Система стационарной паллиативной помощи в регионах России на сегодняшний день достаточная, поэтому необходимо создавать комфортные условия для паллиативных больных на дому, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Анализ по большинству регионов показывает, что та система стационарной помощи, которая на сегодняшний день сложилась в регионах, и те койки, которые были открыты именно для оказания паллиативной помощи, она в большинстве регионов достаточная. Сейчас наш вектор должен быть развернут в сторону реализации и открытия патронажной службы. Наша цель - добиться, чтобы пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, находились дома. Для этого мы должны создать все комфортные условия как для самих пациентов, так и для родственников", - сказал Камкин на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Он также отметил, что ведомственная целевая программа развития паллиативной помощи уже разработана и согласована министерствами финансов и экономического развития, в ближайшее время планируется ее утвердить.