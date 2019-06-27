Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-27T18:57Z
https://ria.ru/20190627/1555987144.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минздрав намерен развивать систему паллиативной помощи на дому

Вчера, 18:34
249
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Система стационарной паллиативной помощи в регионах России на сегодняшний день достаточная, поэтому необходимо создавать комфортные условия для паллиативных больных на дому, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Анализ по большинству регионов показывает, что та система стационарной помощи, которая на сегодняшний день сложилась в регионах, и те койки, которые были открыты именно для оказания паллиативной помощи, она в большинстве регионов достаточная. Сейчас наш вектор должен быть развернут в сторону реализации и открытия патронажной службы. Наша цель - добиться, чтобы пациенты, которые нуждаются в паллиативной помощи, находились дома. Для этого мы должны создать все комфортные условия как для самих пациентов, так и для родственников", - сказал Камкин на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
Он также отметил, что ведомственная целевая программа развития паллиативной помощи уже разработана и согласована министерствами финансов и экономического развития, в ближайшее время планируется ее утвердить.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вчера, 16:53
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
540004
Обсудить 1
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Флаг на здании Центрального банка РФ
ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы
РИА
Новости
СБ Украины не имеет данных о лицах, которых планируют передать ЛНР и ДНР
Эксперт призвал следить за уровнем удовлетворенности паллиативной помощью
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое проходит на площадке Московского эндокринного завода. 27 июня 2019
Медведев рассказал о производстве обезболивающих для паллиативных пациентов
Лента
новостей
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали переговоры по освобождению пленных в Донбассе
Музей истории Киева попросил новое здание из-за переезда офиса Зеленского
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России
Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов
Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по украинским морякам
Минэкономразвития не разрабатывает проект о контроле за расходами россиян
Площадь Независимости в Киеве
Украинский эксперт допустил возможность переноса Зеленским столицы
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова рассказала о производстве лекарств для паллиативной помощи
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
Макрон хочет созвать саммит в "нормандском формате", заявила посол Франции
В Сочи владельца дельфинария заподозрили в незаконном вылове афалин
Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии объяснил, почему отказался выступить в парламенте
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В СПЧ выдвинули предложения по разгрузке следственных изоляторов
03:24Тереза Мэй намерена потребовать выдачи обвиняемых по делу Скрипалей
03:18В орбитальную группировку стран БРИКС войдут пять космических аппаратов
03:15Покорившая Эверест ливанка рассказала о помощи детям сирийских беженцев
03:13Мэр Нью-Йорка процитировал перед бастующими рабочими слова Че Гевары
03:00Путин прибыл в Японию на саммит G20
02:55Глава МИД ОАЭ осудил нападение на посольство Бахрейна в Ираке
02:52В Ираке задержали 45 протестующих возле посольства Бахрейна, сообщают СМИ
02:46В Мексике задержали автобус с десятками мигрантов
02:45На Кубе легализовали независимое кинопроизводство
02:39Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" начнут выпускать через две недели
02:36В Канаде с начала года обнаружили останки шести редких китов
02:33Ученые объяснили, почему косаткам не понадобилась адаптация перед выпуском
02:26Британский актер Генри Кавилл сыграет Шерлока Холмса
02:20Выпущенные из "китовой тюрьмы" косатки движутся к Шантарским островам
02:14Сенат США опубликует отчет по собственному "российскому расследованию"
01:51На фестивале в Гластонбери установили 140-тонный огнедышащий кран
01:50Министр обороны Латвии нашел на карте Европы новый "Западный Берлин"
01:46Россия и Китай отказываются от расчетов в долларах, пишут СМИ
01:39Во Франции вызвали в суд экс-кандидата в президенты, пишут СМИ
Лента новостейМолния