Член словацкой делегации в ПАСЕ объяснил подписание протеста против России

ПРАГА, 27 июн – РИА Новости. Член словацкой делегации в ПАСЕ Мартин Полячек заявил в соцсети Член словацкой делегации в ПАСЕ Мартин Полячек заявил в соцсети Facebook о том, что он подписал совместный с представителями еще нескольких стран протест против возвращения России права голоса в организации от себя лично, а не от имени всей делегации или страны.

В среду вечером спикер парламента Словакии Андрей Данко и глава словацкой делегации в ПАСЕ Любош Блага в совместном заявлении сообщили о том, что Полячик злоупотребил своими полномочиями и подписал совместный документ шести стран, покинувших сессию. По словам Данко и Благи, все члены словацкой делегации в ПАСЕ, кроме Полячика, 24 июня проголосовали за возвращение права голоса делегации РФ.

"Мы очень рады, что Россия в понедельник получила (в ПАСЕ) назад то, что ей принадлежит", - подчеркнули Данко и Блага. Одновременно они сообщили о том, что на очередном заседании словацкого парламента депутатам будет предложено исключить Полячика за его действия из членов постоянной делегации республики в ПАСЕ.

Реагируя на заявление Данко и Благи, Полячик написал в Facebook, что он подписал совместное заявление представителей шести стран от себя лично, но никоим образом не от имени всей делегации Словакии или от имени страны. Он подчеркнул, что, согласно статусу Совета Европы, выполняет свои обязанности, повинуясь лишь своей совести свободного человека. По его мнению, инакомыслие в демократическом обществе не должно быть доводом для лишения мандата в ПАСЕ.

"Словацкий парламент моим исключением без согласия ПАСЕ нарушил бы статус Совета Европы, которым он должен руководствоваться", - подчеркнул Полячик. По его словам, место в делегации, согласно статусу организации, может быть освобождено или в связи со смертью делегата, или по его добровольному согласию, чего Полячик, как он заявил, "делать не собирается".

"Если я буду исключен (из состава делегации), то этим будет нарушен статус Совета Европы сразу по нескольким статьям", - считает он.