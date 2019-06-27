Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом

КУБИНКА (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова своим заместителем.
"Вы у него спросите", - сказал министр на полях форума "Армия-2019" на просьбу журналиста прокомментировать соответствующую информацию. Шойгу также оставил без конкретного ответа уточняющий вопрос, возможно ли такое назначение.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщил о возможности назначения Евкурова замминистра обороны.
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