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РИА Новости

Шойгу отказался комментировать сообщения о назначении Евкурова своим замом

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
КУБИНКА (Московская обл.), 27 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу не стал комментировать возможность назначения экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова своим заместителем.
"Вы у него спросите", - сказал министр на полях форума "Армия-2019" на просьбу журналиста прокомментировать соответствующую информацию. Шойгу также оставил без конкретного ответа уточняющий вопрос, возможно ли такое назначение.
Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. "Коммерсант" со ссылкой на источники в окружении экс-главы Ингушетии сообщил о возможности назначения Евкурова замминистра обороны.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
Президент РФ В. Путин назначил врио главы Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
26 июня, 23:50
В Ингушетии прокомментировали назначение врио главы республики
291062612
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Форум "Армия-2019"Юнус-Бек ЕвкуровСергей ШойгуРоссияБезопасностьПолитика
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