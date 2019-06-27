ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
"На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений (Москва работает столицей), а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20 часов", - говорится в сообщении.
Ранее столичный главк МЧС со ссылкой на Росгидромет распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в Москве.