ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг

"На дорогах сегодня плохо: сильный дождь весь день, много мелких аварий и локальных ограничений (Москва работает столицей), а также перекопанных улиц. Запасайтесь терпением или билетами на метро. На машине будет быстрее после 20 часов", - говорится в сообщении.