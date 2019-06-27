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РИА Новости

В Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов

Вчера, 16:34
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Советском районе Волгограда
© МЧС России
ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Склад горит на рынке стройматериалов в Волгограде на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, пожар на складе оптового рынка строительных материалов возник около 17.00 по местному времени (16.00 мск).
"Происходит горение склада 100 на 100 квадратных метров на площади 300 квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - сообщили в МЧС.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, горит кровля склада с керамическими изделиями, произошло ее обрушение. Есть угроза перехода огня на соседний склад, тушением занимаются 28 человек и 11 единиц техники, сообщили в пресс-службе.
Пожар произошел в Советском районе Волгограда, на улице 25 лет Октября, 1.
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