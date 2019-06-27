СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец крупнейшего в России автодилерского холдинга "Рольф" Сергей Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей, заявила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на счет подконтрольной ему же компании "Панабел Лимитед".

Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – "Рольф" купил у "Панабел Лимитед" акции "Рольф Эстейт" "по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей".