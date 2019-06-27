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РИА Новости

СК заподозрил владельца "Рольфа" в выводе четырех млрд рублей за границу

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкCалон автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве
Cалон автодилера Рольф на улице Обручева в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Cалон автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Владелец крупнейшего в России автодилерского холдинга "Рольф" Сергей Петров через фиктивную сделку вывел за границу четыре миллиарда рублей, заявила в четверг журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2014 году Петров поручил руководителям своих компаний "Рольф" и "Рольф Эстейт" вывести из них 4 миллиарда рублей на Кипр, на счет подконтрольной ему же компании "Панабел Лимитед".
Для этого, по мнению СК РФ, была заключена фиктивная сделка – "Рольф" купил у "Панабел Лимитед" акции "Рольф Эстейт" "по многократно завышенной стоимости в четыре миллиарда рублей".
"Соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 миллиардов рублей со счета "Рольфа" на счет кипрской "Панабел Лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", - сказала Петренко.
Вывеска на здании салона автодилера Рольф на улице Обручева в Москве.
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