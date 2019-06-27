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РИА Новости

Мэй назвала Иран одной из ключевых тем саммита G20

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй . Архивное фото
ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй на саммите "двадцатки" в Японии, который станет ее последним крупным международным мероприятием на посту премьера Британии, намерена говорить со своими партнерами о важности соблюдения договоренностей в рамках иранской ядерной сделки и необходимости деэскалации ситуации в регионе.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД) - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
В. Путин и Т. Мэй
26 июня, 18:48
Представитель Мэй прокомментировал предстоящую встречу с Путиным
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
"Важно, чтобы Иран соблюдал свои обязательства в рамках соглашения. Я думаю, что сейчас в том, что касается Ирана, нам нужно увидеть деэскалацию напряженности в регионе. Мы продолжим работу над этим, и я продолжу говорить с коллегами из Франции и Германии о важности принятия всех мер для сохранения соглашения", - сказала Мэй журналистам в преддверии саммита.
Она подчеркнула, что разногласия между США и Британией по вопросу об иранской ядерной сделке сохраняются.
"США вышли из договора, а мы продолжаем верить в его важность и в важность его сохранения", - отметила она.
Другими важными темами саммита, считает Мэй, станут экологические проблемы и вопрос о распространении террористической пропаганды в интернете.
Тереза Мэй
26 июня, 16:41
Мэй обвинила Корбина в "симпатии" к России, ИРА и Ирану
Комментируя предстоящие двусторонние встречи, премьер сказала, что в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным она ясно даст понять, что улучшение британо-российских отношений будет возможно, только если Россия "изменит свое поведение". Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что российская сторона будет только приветствовать, если на встрече Путина и Мэй в Осаке удастся найти возможности для налаживания сотрудничества двух стран.
Мэй также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. В ходе этой беседы британский премьер затронет вопрос об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
Мужчина читает ежедневную газету на улице Тегерана после заявления президента США Дональда Трампа о политике США относительно Ирана
Вчера, 08:00
Если завтра война: что сулит России конфликт Ирана и США
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Тереза МэйБольшая двадцаткаВеликобританияСШАСаммит G20В мире
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